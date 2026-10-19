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Nữ streamer bóc trần mặt tối của ngành livestream tiền tỷ ở Trung Quốc

Tri Thư/VTC News
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Sau lời chào mời với thu nhập cao, nhiều cô gái trẻ Trung Quốc rơi vào bẫy livestream nhóm, bị công ty ép gặp gỡ đại gia, nhắn tin gạ gẫm và phục vụ như tiếp viên.

Thời gian gần đây, mô hình livestream nhóm bùng nổ mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc, thu về lợi nhuận khổng lồ, kéo theo làn sóng tuyển dụng rầm rộ nhắm vào các cô gái trẻ. Với lời quảng cáo đầy hấp dẫn “mỗi ngày làm việc 6 tiếng, thu nhập dễ dàng vượt mốc 10.000 NDT (khoảng hơn 38 triệu VND)/tháng”, không ít người vội vã dấn thân.

Cái bẫy sau mộng tưởng thu nhập vạn tệ

Lâm Tịch là một trong số đó. Cô từng tin rằng công việc này chỉ đơn thuần là khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy, trang điểm chỉn chu và thể hiện vũ đạo trước ống kính máy quay.

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Cứ ngỡ chỉ cần nhảy múa, lên sóng là có thể tan ca, nhưng sau khi vào nghề, nhiều streamer bàng hoàng vì những quy tắc ngầm. Ảnh: DY

Thế nhưng, thực tế sau cánh gà hoàn toàn trái ngược. Truyền thông Trung Quốc mới đây đã bóc trần mặt tối của ngành công nghiệp này qua lời kể của chính những người trong cuộc. Để tồn tại, các streamer buộc phải thích nghi với những thuật ngữ đen tối như “làm bài tập” hay “tiếp đại ca”.

Trong đó, “làm bài tập” là cách nói giảm nói tránh của việc sau khi kết thúc buổi phát sóng, các cô gái phải sang phòng livestream của đối thủ để lén lút tiếp cận, gửi tin nhắn riêng cho những khán giả chịu chi tiền nạp thẻ, nhằm lôi kéo họ về kênh của mình.

Lý Ngôn, một nữ đồng nghiệp của Lâm Tịch, chia sẻ rằng công ty quản lý giao chỉ tiêu nhắn tin tăng dần từ 20 tin lên tới hàng trăm tin mỗi ngày. Đội ngũ giám sát sẽ kiểm tra tiến độ từng đêm, nếu không hoàn thành chỉ tiêu, streamer sẽ bị phạt tiền hoặc trừ trực tiếp vào lương cứng. Trong những ngày cao điểm, một mình Lý Ngôn phải gửi tới hơn 100 tin nhắn mồi chài cho những người đàn ông hoàn toàn xa lạ.

Biến tướng thành dịch vụ tiếp rượu trá hình

Áp lực tìm kiếm tiền thưởng không dừng lại ở không gian mạng. Khi doanh số sụt giảm, công ty quản lý bắt đầu tung ra đòn thao túng tâm lý. Lâm Tịch tiết lộ, các quản lý thường xuyên mang bảng xếp hạng doanh thu của những người khác ra để sỉ nhục , tra hỏi vì sao cô không moi được tiền từ người xem, từ đó dẫn dắt cô vào những quy tắc ngầm, phải biết chiều chuộng và đáp ứng các yêu cầu cá nhân của người xem có tiềm lực tài chính.

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Công việc tưởng chừng có giờ giấc làm việc rõ ràng đã dần biến thành chuỗi áp lực triền miên chạy theo tiền thưởng từ người xem. (Ảnh: KS)

Đáng giận hơn, yêu cầu này nhanh chóng vượt qua ranh giới đạo đức. Để giữ chân những anh lớn của bảng xếp hạng hay còn gọi là các “đại ca”, các cô gái bị ép phải gửi ảnh hở hang qua mạng hoặc nhận lời tham gia các buổi hẹn hò riêng tư ngoài đời thực.

Theo lời kể của Lý Ngôn, với những nữ streamer không đạt doanh thu, người quản lý sẽ chủ động đứng ra làm trung gian, sắp xếp cho họ đến gặp trực tiếp các tay chơi tại những địa điểm nhạy cảm như quán bar hoặc phòng hát karaoke (KTV). Bản thân Lý Ngôn cảm thấy chẳng khác nào đang làm “gái ba cùng” (cùng tiếp rượu, cùng tiếp ăn, cùng tiếp chơi).

Tại đây, lằn ranh giữa người làm nội dung giải trí và nhân viên quán rượu gần như bị xóa nhòa. Một streamer khác có tên Doãn Nguyệt cay đắng bộc bạch, không ít vị khách sau vài ba câu trò chuyện đã mặc định xem cô như đối tượng để thỏa mãn nhu cầu sinh lý. “Nhiều người thản nhiên đòi hỏi phát sinh quan hệ thể xác. Cảm giác lúc đó vô cùng nhục nhã. Tôi không hiểu công việc mình đang làm có khác gì nghề tiếp rượu hay làm gái bán hoa hay không” , Doãn Nguyệt nghẹn ngào.

Nỗi sợ bị quấy rối tình dục

Không chỉ đối mặt với sự kiểm soát hà khắc từ công ty, các nữ streamer còn trở thành nạn nhân của tình trạng quấy rối tình dục nghiêm trọng. Lý Ngôn cho biết cô liên tục nhận được những hình ảnh thô thiển từ phía các vị khách quen. Nỗi sợ hãi và áp lực tâm lý kéo dài từng khiến cô nhiều lần muốn tìm đến cơ quan công an để tố giác.

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Đối với nhiều streamer, những lời hứa hẹn ban đầu về thời lượng lên sóng và mức thu nhập hấp dẫn thực chất chỉ là chiếc bẫy. (Ảnh: DY)

Bản chất của các cam kết việc nhẹ lương cao ban đầu thực chất chỉ là tấm bình phong che đậy quy trình bóc lột sức lao động và nhân phẩm tinh vi. Trong guồng quay của các công ty đào tạo livestream, người phụ nữ bị biến thành công cụ kiếm tiền bằng mọi giá, bị tước đoạt thời gian biểu thông thường và đẩy vào những tình huống nguy hiểm nơi đời thực.

Những chia sẻ này là hồi chuông cảnh báo sâu sắc cho những người trẻ trước bẫy việc làm ảo trên không gian mạng. Đồng thời, đây cũng là vấn đề cấp bách đòi hỏi các cơ quan chức năng Trung Quốc sớm vào cuộc siết chặt quản lý đối với hoạt động của các công ty truyền thông mạng (MCN), ngăn chặn những biến tướng độc hại đang âm thầm xâm nhập vào đời sống giới trẻ.

(Nguồn: Sina)

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