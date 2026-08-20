Nữ sinh viên Y khoa cưới cầu thủ nổi tiếng, 2 tháng sau khoe tổ ấm mới đang xây, giá trị bạc tỷ

Sau khi chính thức về chung một nhà với hậu vệ Vũ Văn Thanh, nàng WAG Trần Bích Hạnh gây chú ý khi khoe nhà mới, hé lộ cuộc sống hôn nhân nhiều thay đổi.

Sau nhiều năm hẹn hò kín tiếng, chuyện tình của hậu vệ ĐT Việt Nam Vũ Văn Thanh và bà xã Trần Bích Hạnh đã có một cái kết đẹp bằng loạt hôn lễ được tổ chức vào giữa năm 2026. Cặp đôi lần lượt làm lễ tại quê cô dâu ở Ninh Bình, quê chú rể và tổ chức tiệc cưới tại Hà Nội vào ngày 20/6, chính thức trở thành vợ chồng trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè cùng nhiều đồng nghiệp trong làng bóng đá.

Gần 2 tháng sau ngày cưới, cuộc sống của cặp đôi lại tiếp tục nhận được sự chú ý khi cả hai hé lộ một công trình nhà ở đang trong quá trình hoàn thiện. Trong những hình ảnh được chính chủ chia sẻ, Vũ Văn Thanh mặc trang phục khá đơn giản, trực tiếp có mặt tại công trình. Không gian hiện vẫn còn ngổn ngang vật liệu xây dựng, nền nhà chưa hoàn thiện, nhiều hạng mục đang được thi công. Tuy nhiên, có thể thấy đây là một tổ ấm có diện tích khá rộng, thiết kế hiện đại với những ô cửa lớn đón ánh sáng. Sau khi trở thành vợ chồng, Văn Thanh và Bích Hạnh đang từng bước vun vén cho cuộc sống riêng và một không gian sống mới.

Văn Thanh và bà xã Bích Hạnh trong không gian sống mới đang dần hoàn thiện (Ảnh: Bích Hạnh)

Trần Bích Hạnh hiện là một trong những nàng WAG được chú ý nhất làng bóng đá Việt. Cô sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi, được biết đến với hình ảnh một hot gymer sở hữu vóc dáng săn chắc và phong cách sống sang chảnh. Bên cạnh công việc trong lĩnh vực thẩm mỹ, Bích Hạnh còn theo học ngành Y khoa tại Đại học Y Dược Hải Phòng.

Cuộc sống của nàng WAG sau khi lấy chồng vì thế cũng khá đặc biệt. Không chỉ đồng hành cùng ông xã cầu thủ, cô vẫn duy trì việc học và từng khiến dân tình chú ý với những hình ảnh sau các ca trực. Có những lúc Bích Hạnh xuất hiện với vẻ ngoài có phần mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng khi về nhà bên Văn Thanh, cô lại trở về hình ảnh nữ tính, rạng rỡ và đầy sức sống.

Bà xã Văn Thanh đang học Y khoa (ảnh: TTNV)

Đáng chú ý, chuyện nhà cửa vốn không phải điều xa lạ với cặp đôi này. Từ khi còn hẹn hò, Văn Thanh đã từng khiến dân tình trầm trồ khi mua một căn nhà và để Bích Hạnh đứng tên chung trong sổ đỏ. Theo chia sẻ của nàng WAG, nam cầu thủ là người bỏ toàn bộ tiền mua nhà, trong khi cô được đứng tên cùng.

Không chỉ vậy, hồi đầu năm nay, khi Bích Hạnh về quê Hải Dương của Văn Thanh đón Tết, cô từng hé lộ căn nhà mới của gia đình nam cầu thủ. Ngôi nhà khang trang, sử dụng nhiều nội thất gỗ chạm khắc cầu kỳ, mang phong cách truyền thống nhưng vẫn rất bề thế. Bích Hạnh còn vui vẻ chia sẻ rằng năm trước chưa kịp đón Tết ở nhà mới nhưng năm nay đã có thể cùng mẹ chồng tận hưởng không khí đặc biệt này.

Trong khi đó, gia đình Bích Hạnh ở Ninh Bình cũng sở hữu một không gian sống khá bề thế. Hình ảnh được hé lộ trong lễ dạm ngõ cho thấy căn nhà có mặt tiền rộng, sân và hiên thoáng; bên trong nổi bật với nội thất gỗ, những mảng tường ốp gỗ, đèn chùm lớn và phòng thờ được bài trí cầu kỳ.

Ảnh: FBNV

Bản thân Văn Thanh cũng được biết đến là cầu thủ có cuộc sống khá dư dả. Trước đây, anh từng sở hữu một căn hộ thông tầng thuộc dự án cao cấp tại TP.HCM, ước tính giá trị gần 10 tỷ đồng, bên cạnh chiếc Porsche Macan có giá hàng tỷ đồng.

Từ một cô gái nổi tiếng với hình ảnh “hot girl phòng gym”, Bích Hạnh giờ đã trở thành bà xã của hậu vệ ĐT Việt Nam. Còn Văn Thanh cũng chính thức bước sang một chương mới khi không chỉ có sự nghiệp trên sân cỏ mà còn trở thành người chồng, người cha trong một gia đình nhỏ. Tại hôn lễ ở Hà Nội, anh từng xúc động gửi lời tới con gái riêng của Bích Hạnh, hứa sẽ bảo vệ và yêu thương hai mẹ con.

Ảnh: FBNV

Sau đám cưới, thay vì tận hưởng cuộc sống vợ chồng son một cách nhàn nhã, Bích Hạnh vẫn tất bật với việc học Y, còn Văn Thanh tiếp tục thi đấu. Nhưng phía sau lịch trình bận rộn ấy, cả hai dường như đang từng bước hoàn thiện một cuộc sống chung - từ gia đình, công việc cho tới một tổ ấm mới khang trang.