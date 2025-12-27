“Chắc chắn đỗ trường tuyến 1 rồi bố ơi”, Tô Tiểu Tiểu háo hức nói với bố mình ngay sau khi kết thúc kỳ thi đại học.

Tiểu Tiểu là thí sinh tham gia kỳ thi đại học tại Trung Quốc năm 2018. Ngay khi ra khỏi phòng thi, cô cùng các bạn bắt đầu dự đoán điểm số. Dựa trên khả năng làm bài và kết quả các bài kiểm tra thử, Tiểu Tiểu tự tin rằng tổng điểm của cô sẽ vào khoảng 627 điểm và nếu có sai số thì cũng không đáng kể.

Bố mẹ cô không giấu nổi niềm hạnh phúc trước thành tích của con gái: “Con thật sự làm bố mẹ tự hào!”

Thế nhưng, niềm vui nhanh chóng biến thành cú sốc. Khi Tiểu Tiểu tra cứu kết quả, màn hình hiện 335 điểm, thấp hơn dự đoán gần 300 điểm. Cô kiểm tra lại lần thứ hai, kết quả vẫn không thay đổi. Cả gia đình bàng hoàng khi sai lệch điểm lớn đến mức khó tin.

Con gái duy nhất, niềm hy vọng của gia đình

Được biết, Tô Tiểu Tiểu là con gái duy nhất trong một gia đình bình thường ở một huyện nhỏ thuộc tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Dù gia cảnh không phải giàu sang nhưng bố mẹ luôn theo sát từng bước học tập của cô, không muốn con “thua từ vạch xuất phát”. Sau này, bố mẹ cô đã quyết định chuyển đến Trịnh Châu sống để Tiểu Tiểu có cơ hội học tập tại các trường điểm. Kết quả, cô thành công đỗ vào trường Trung học Số 1 Trịnh Châu - trường trọng điểm với tỷ lệ học sinh đỗ đại học cao.

Trong suốt những năm học cấp 3, Tiểu Tiểu duy trì thành tích xuất sắc, luôn nằm trong top đầu lớp. Bố mẹ cô tin rằng con gái không chỉ sẽ đỗ đại học mà còn có cơ hội vào những trường hàng đầu.

Ảnh minh họa: Sohu

Kỳ thi đại học năm đó, Tô Tiểu Tiểu kết thúc kỳ thi một cách thuận lợi. Cô rất tự tin vào bài làm của mình. Dựa trên các bài kiểm tra thử và khả năng của bản thân, cô dự đoán điểm sẽ không dưới 627 điểm. Tin tưởng vào con gái, bố mẹ cô cũng bắt đầu bàn bạc chọn trường đại học phù hợp.

Thế nhưng, cú shock bất ngờ xảy đến. Đến thời điểm có thể tra cứu kết quả, Tiểu Tiểu háo hức tra cứu và giật mình khi màn hình hiển thị số điểm của cô 335 điểm. Không tin vào mắt mình, cô tra cứu thứ hai nhưng màn hình vẫn cho kết quả tương tự.

Sai lệch gần 300 điểm khiến cả gia đình Tô Tiểu Tiểu nghi ngờ hệ thống có vấn đề. Không thể ngồi yên, bố mẹ cô lập tức báo cáo sự việc với cơ quan chức năng. Qua rà soát, họ phát hiện có ít nhất ba học sinh khác cũng gặp tình trạng sai lệch lớn giữa dự đoán và điểm chính thức. Quá trình kiểm tra bài thi của những học sinh này được tiến hành.

Cuối cùng, kết quả chính thức của Tiểu Tiểu vẫn là 335 điểm, được xác nhận theo quy trình giám sát. Cơ quan chức năng khẳng định không có sai sót trong chấm thi. Nhưng gia đình nữ sinh đặt câu hỏi nếu không phải lỗi hệ thống, sao sai lệch lại lớn như vậy?

Gia đình Tô Tiểu Tiểu một lần nữa yêu cầu xem lại bài thi. Khi bản sao bài thi của Tô Tiểu Tiểu được in ra, họ nhận thấy bài luận văn khác hoàn toàn so với bản viết lại từ trí nhớ của Tiểu Tiểu, từ tiêu đề, nội dung cho đến chữ viết. Hơn nữa, phần trắc nghiệm xuất hiện dấu hiệu tẩy xóa rõ rệt, khiến bố mẹ cô nghi ngờ bài thi đã bị tráo đổi hoặc xử lý sai.

Tuy nhiên, cơ quan giám sát không tìm thấy bằng chứng chứng minh việc tráo đổi bài thi. Họ kết luận rằng sự sai lệch lớn là do việc ước lượng điểm quá lạc quan của thí sinh. Không chấp nhận kết luận này, gia đình quyết định kiện nhà trường.

Sau cùng, vụ kiện không thành công. Nhà trường thừa nhận hiểu rõ thành tích học tập xuất sắc của Tiểu Tiểu, nhưng khẳng định sự việc không liên quan đến trách nhiệm của trường.

Kết quả kỳ thi đại học của Tô Tiểu Tiểu mãi mãi là một bí ẩn không thể giải đáp và nữ sinh buộc phải chấp nhận thực tế phũ phàng, điều đã viết lại cuộc đời cô.