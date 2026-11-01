Nữ sinh SN 1999 là một trong hai người thừa kế hệ thống trung tâm thương mại doanh thu 28 nghìn tỷ/ năm

Đây là một tiểu thư chính hiệu, sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh doanh lâu đời, sở hữu cuộc sống đủ đầy nhưng lại khá kín tiếng trước truyền thông.

Ái nữ của gia đình sở hữu hệ thống trung tâm thương mại doanh thu hàng chục nghìn tỷ đồng/ năm

Đó là Trinity Liao (SN 1999), ái nữ của doanh nhân Henry Liao (Liêu Trấn Hán) và nữ doanh nhân, biểu tượng thời trang Aimee Sun (Tôn Vân Vân) tại Đài Loan (Trung Quốc).

Trinity Liao.

Gia đình bên nội của Trinity có nền tảng kinh doanh trong lĩnh vực thương mại. Cha cô là người trực tiếp phát triển hệ thống Breeze, đưa thương hiệu này trở thành một trong những tên tuổi đáng chú ý trên thị trường bán lẻ và trung tâm thương mại. Breeze Center đầu tiên đi vào hoạt động năm 2001, sau đó tập đoàn tiếp tục mở rộng với nhiều địa điểm kinh doanh tại các khu vực sầm uất.

Một số cái tên nổi bật trong hệ thống có thể kể đến Breeze Center, Breeze Xinyi và Breeze Nanshan. Không chỉ kinh doanh mặt bằng bán lẻ, Breeze còn phát triển các lĩnh vực nhà hàng, ẩm thực, thời trang, giải trí và những mô hình dịch vụ phong cách sống.

Quy mô kinh doanh của gia đình Trinity cũng được thể hiện qua doanh thu của tập đoàn. Theo thông tin được lãnh đạo Breeze công bố với truyền thông doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt 35,5 tỷ Đài tệ (khoảng 28.000-28.400 tỷ đồng). Đây là con số doanh thu mục tiêu của toàn tập đoàn, cho thấy quy mô đáng kể của hệ thống kinh doanh mà gia đình cô đang sở hữu và điều hành.

Trong khi đó, mẹ Trinity - Aimee Sun cũng xuất thân từ một gia đình có nền tảng kinh tế nổi bật. Ông ngoại cô là Sun Tao (Jack Sun), từng giữ chức Chủ tịch tập đoàn Pacific Electric Wire & Cable, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dây cáp và viễn thông.

Trinity Liao và mẹ.

Bản thân Aimee Sun cũng không chỉ được biết đến với danh xưng phu nhân của Chủ tịch Breeze. Cô từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, kinh doanh trang sức và thời trang, đồng thời giữ vai trò giám đốc thời trang của Breeze Center.

Có thể nói, Trinity lớn lên trong môi trường mà cả hai bên gia đình đều có nền tảng kinh doanh và các mối quan hệ đáng chú ý. Đây cũng là lý do cô thường được truyền thông gọi là một trong những gương mặt thuộc thế hệ thứ ba của gia tộc Breeze.

Đáng chú ý, Trinity là con gái lớn trong gia đình, có một em trai tên Zender. Cả hai đều thuộc thế hệ tiếp theo của gia đình Liao và được xem là những người có khả năng kế thừa cơ nghiệp mà bố mẹ đang xây dựng. Dù vậy, đến nay chưa có thông tin chính thức về việc phân chia quyền thừa kế hay người sẽ trực tiếp tiếp quản vị trí điều hành Breeze trong tương lai.

21 tuổi mới xuất hiện công khai trước truyền thông, hiện đang là sinh viên đại học

Không lựa chọn bước chân vào showbiz dù sở hữu ngoại hình nổi bật, Trinity có xu hướng giữ cuộc sống cá nhân tương đối riêng tư. Trên Instagram với gần 180.000 người theo dõi, cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, thời trang, du lịch và các hoạt động cá nhân. Chính sự kín tiếng này càng khiến những thông tin về gia thế, học vấn và cuộc sống của cô nhận được sự quan tâm.

Dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng, Trinity không xuất hiện thường xuyên trước truyền thông trong những năm đầu đời. Bố mẹ cô khá kín tiếng trong việc chia sẻ hình ảnh các con, hạn chế để con gái trở thành tâm điểm chú ý khi còn nhỏ.

Ái nữ nhà tỷ phú này lần đầu xuất hiện công khai bên cha tại một sự kiện của tập đoàn gia đình và nhanh chóng trở thành cái tên được chú ý trong giới rich kid châu Á, vào năm 2020, lúc này cô 21 tuổi.

Cô lần đầu tiên xuất hiện công khai cùng cha tại một sự kiện vào năm 2020.

Thời điểm đó, hình ảnh hai cha con nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trinity diện chiếc váy được lựa chọn từ tủ đồ của mẹ, sở hữu chiều cao 1,67 m cùng ngoại hình được nhận xét có nhiều nét giống Aimee Sun. Cũng trong lần xuất hiện này, cô được giới thiệu là gương mặt đại diện hình ảnh của Breeze trong giai đoạn đầu.

Khi được hỏi về việc con gái có bước chân vào showbiz hay không, Henry Liao cho biết gia đình chưa có kế hoạch để cô theo đuổi con đường nghệ thuật. Trong khi đó, Aimee Sun cũng chia sẻ rằng mọi thứ vẫn còn quá sớm để quyết định. Thay vì định hướng con gái trở thành người nổi tiếng, bố mẹ Trinity ưu tiên việc học tập và để cô có thời gian phát triển theo lựa chọn riêng.

Sau sự kiện năm 2020, Trinity sang Australia theo học tại Bond University (Đại học Bond), một trường đại học tư thục ở bang Queensland, Australia. Cô theo học chương trình thuộc khối kinh doanh tại đây, đồng thời là bạn học của cô ruột Liao Xiaoqiao - người hiện giữ vị trí chiến lược trong tập đoàn gia đình. Đây cũng là nơi cô dành phần lớn thời gian sinh sống và học tập trong những năm tiếp theo.

Cô hiện là sinh viên.

Mối quan hệ giữa Trinity và mẹ cũng nhận được nhiều sự chú ý. Aimee Sun từng tiết lộ vợ chồng cô thường xuyên di chuyển giữa Đài Loan và Australia để chăm sóc con gái. Thậm chí, nữ doanh nhân còn hài hước tự ví mình như một người giúp việc khi sang Australia, bởi ngoài việc đồng hành cùng con, cô còn tự tay nấu ăn, giặt giũ và lo liệu sinh hoạt hằng ngày cho Trinity.

Chi tiết này phần nào cho thấy sự quan tâm sát sao của gia đình dành cho cô con gái lớn, dù cả hai vợ chồng đều có công việc kinh doanh bận rộn.

Không chỉ thân thiết với mẹ, Trinity cũng có mối quan hệ thân thiết với cha. Việc Henry Liao trực tiếp đưa con gái xuất hiện tại sự kiện của tập đoàn năm 2020 được xem là một dấu mốc đáng chú ý, đánh dấu lần đầu thế hệ thứ ba của gia đình Breeze chính thức lộ diện trước công chúng.

Có quãng thời gian, Trinity vướng ồn ào đã sinh con, song gia đình không lên tiếng về vấn đề này, bố mẹ cô được truyền thông dẫn lời cho biết luôn yêu thương và ủng hộ lựa chọn của con gái.

Ái nữ từng vướng tin đồn tình ái, sinh con.

Đến tháng 8/2026, cô lần đầu xuất hiện công khai tại một sự kiện của Breeze sau khi thông tin sinh con được truyền thông đưa tin. Hình ảnh Trinity trở lại với phong thái tự tin, lựa chọn trang phục chỉn chu và đồng hành cùng hoạt động của tập đoàn gia đình tiếp tục thu hút sự quan tâm.

Trinity Liao trong một sự kiện mới đây.

Ở thời điểm hiện tại, Trinity vẫn duy trì hoạt động trên Instagram, thường xuyên cập nhật t cuộc sống thường ngày. Không phải những bài đăng quảng bá công việc kinh doanh hay xuất hiện dày đặc tại các sự kiện, trang cá nhân của cô chủ yếu xoay quanh thời trang, những chuyến đi, quán cà phê, bạn bè và sở thích cá nhân như đọc sách về triết học yoga, chụp ảnh và tận hưởng những chuyến đi.

Có thể thấy, dù sinh ra trong gia đình sở hữu cơ nghiệp kinh doanh lớn và được xem là một trong hai người con thuộc thế hệ kế thừa tiềm năng của Breeze, Trinity vẫn chưa xây dựng hình ảnh một doanh nhân trẻ thường xuyên xuất hiện trước công chúng. Thay vào đó, cô lựa chọn cuộc sống tương đối riêng tư, dành thời gian cho những sở thích cá nhân và thỉnh thoảng mới xuất hiện trong các hoạt động của gia đình.

Một số hình ảnh mới đây của ái nữ.

Ở tuổi 26, Trinity vẫn là một trong những gương mặt rich kid được chú ý tại Đài Loan (Trung Quốc), không chỉ bởi gia thế mà còn bởi phong cách sống và cách cô giữ khoảng cách nhất định với sự chú ý của truyền thông.

Nguồn: Vogue Taiwan, Tatler Asia, NOWnews, Breeze Group, IGNV.