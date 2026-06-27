Nữ sinh Bách khoa đạt 1600/1600 SAT tiết lộ thói quen đặc biệt khi ở nhà: "Mình không còn quan tâm đến thoại nữa, dù bố mẹ không cấm"

Đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600/1.600, thuộc nhóm thí sinh xuất sắc nhất thế giới, Minh Phương khiến nhiều người tò mò về bí quyết học tập phía sau thành tích ấn tượng này.

Mới đây, fanpage của VTV7 đăng tải đoạn video cắt từ chương trình Chuyện Nhà Thời Nay phát sóng trên kênh VTV2, chia sẻ câu chuyện của Minh Phương (sinh viên năm nhất Kỹ thuật Y sinh, ĐH Bách khoa Hà Nội) đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600/1.600, thuộc top 1% thí sinh trên thế giới năm 2025.

Điều khiến nhiều người bất ngờ không chỉ là thành tích học tập ấn tượng, mà còn nằm ở một thói quen rất đơn giản được duy trì trong gia đình em suốt nhiều năm: hạn chế sử dụng điện thoại khi ở nhà.

Minh Phương (sinh viên năm nhất Kỹ thuật Y sinh, ĐH Bách khoa Hà Nội) đạt điểm SAT tuyệt đối 1.600/1.600, thuộc top 1% thí sinh trên thế giới năm 2025

Theo nội dung video, Minh Phương cho biết bố mẹ có một nguyên tắc nhất quán từ khi các con còn nhỏ là khi về nhà sẽ không sử dụng điện thoại trước mặt con. Không phải những lời cấm đoán gay gắt hay các quy định khắt khe, chính cách làm gương của bố mẹ đã khiến việc đặt điện thoại xuống trở thành điều tự nhiên trong cuộc sống hằng ngày của cả gia đình.

"Từ đó em cũng không quan tâm đến điện thoại, chứ cũng không hẳn là bố mẹ ngăn cấm điều gì", Minh Phương chia sẻ.

Lớn lên trong môi trường ấy, cô gái trẻ dần hình thành niềm yêu thích với sách thay vì các thiết bị điện tử. Minh Phương cho biết bố mẹ không cố gắng tách con khỏi công nghệ, mà truyền cho con một đam mê khác thú vị hơn. Khi đã dành nhiều thời gian cho việc đọc sách, em gần như không còn quá hứng thú với điện thoại hay các nội dung giải trí ngắn trên mạng xã hội.

Đến khi học lớp 10 và được sử dụng điện thoại, Minh Phương chủ yếu dùng thiết bị này để đọc báo, tìm kiếm tài liệu học tập và cập nhật các thông tin cần thiết. Theo em, điều quan trọng không phải là tiếp nhận thật nhiều thông tin, mà là lựa chọn những nội dung thực sự chất lượng.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thành tích SAT tuyệt đối, Minh Phương còn là người sáng lập và tham gia nhiều dự án cộng đồng. Suốt hơn 3 năm qua, gần như sáng Chủ nhật nào em cũng có mặt tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để đồng hành cùng các bệnh nhi.

Theo nội dung video, Minh Phương cho biết bố mẹ có một nguyên tắc nhất quán từ khi các con còn nhỏ là khi về nhà sẽ không sử dụng điện thoại trước mặt con

Khi còn học cấp 3, Minh Phương cùng nhóm bạn đến từ Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm thành lập dự án The Cloud. Chính quá trình tiếp xúc, hỗ trợ các em nhỏ đã giúp em thêm yêu lĩnh vực y khoa và nhận ra những giá trị tích cực mà bản thân có thể mang lại cho cộng đồng.

Tình yêu với y học cùng niềm hứng thú dành cho công nghệ sau đó đưa Minh Phương đến quyết định theo đuổi ngành Kỹ thuật Y sinh – lĩnh vực kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe và công nghệ hiện đại.

Từ chính trải nghiệm chinh phục SAT của mình, Minh Phương và các cộng sự cũng mở các lớp học SAT trực tuyến miễn phí nhằm hỗ trợ nhiều học sinh khác tiếp cận cơ hội học tập tốt hơn.

Điểm SAT 1.600/1.600 có thể là thành tích khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng sau đoạn video được VTV chia sẻ, điều để lại nhiều suy ngẫm hơn cả có lẽ là câu chuyện về một gia đình đã cùng nhau xây dựng những thói quen nhỏ mỗi ngày, để rồi từ đó tạo nên nền tảng cho sự trưởng thành của con cái.

Tình yêu với y học cùng niềm hứng thú dành cho công nghệ sau đó đưa Minh Phương đến quyết định theo đuổi ngành Kỹ thuật Y sinh

Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ:

- Quá tuyệt, bố mẹ tuyệt mà con cũng tuyệt luôn.

- Nghe đơn giản nhưng cả nhà cùng hạn chế điện thoại mới là điều khó nhất.

- Bố mẹ không cấm mà tạo đam mê đọc sách cho con, đây mới là điều đáng học hỏi.

- SAT 1600 đã giỏi rồi, còn có hoạt động cộng đồng suốt nhiều năm càng đáng nể.

- Nhiều gia đình cứ tìm cách thu điện thoại của con, trong khi cách của bố mẹ bạn này là tạo ra lựa chọn tốt hơn.

- Giờ trẻ con bị cuốn vào màn hình quá nhiều, câu chuyện này đáng để phụ huynh suy ngẫm.

Có một thực tế rằng ngày nay không ít học sinh, sinh viên đang phụ thuộc khá nhiều vào điện thoại thông minh. Thiết bị công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nếu sử dụng thiếu kiểm soát, trẻ rất dễ rơi vào tình trạng mất tập trung, giảm khả năng đọc sâu, thiếu tương tác với gia đình và hình thành thói quen tiêu thụ thông tin ngắn hạn.

Phụ huynh cần làm gương trước khi yêu cầu con thay đổi

Con trẻ thường học bằng cách quan sát nhiều hơn là nghe lời khuyên. Nếu cha mẹ liên tục sử dụng điện thoại trong bữa ăn, lúc trò chuyện hoặc khi ở cạnh con, việc yêu cầu trẻ hạn chế màn hình sẽ rất khó thuyết phục.

Tạo những hoạt động thay thế hấp dẫn hơn điện thoại

Đọc sách, chơi thể thao, làm việc nhà cùng nhau, tham gia hoạt động ngoại khóa hoặc đơn giản là những cuộc trò chuyện gia đình có thể giúp trẻ tìm thấy niềm vui ngoài không gian mạng.

Hướng dẫn con chọn lọc nội dung thay vì cấm đoán tuyệt đối

Trong thời đại số, việc cấm hoàn toàn điện thoại gần như không khả thi. Điều quan trọng là giúp trẻ biết sử dụng công nghệ đúng mục đích, ưu tiên nội dung học tập, khoa học và phát triển kỹ năng.

Thiết lập những "khoảng thời gian không màn hình" trong gia đình

Bữa cơm tối, thời gian trước khi đi ngủ hoặc các buổi sinh hoạt cuối tuần có thể trở thành khoảng thời gian cả gia đình cùng tạm gác điện thoại sang một bên để kết nối với nhau nhiều hơn.

Những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn và sự đồng hành của gia đình có thể tạo nên những thay đổi rất lớn trong hành trình trưởng thành của một đứa trẻ.