Nữ shipper 2k2 người Mỹ tố khách hàng tấn công tình dục, đăng clip bằng chứng lên TikTok: Sự thật phơi bày khiến tất cả giật mình

Việc đặt hàng giao tận nhà đã trở nên quá bình thường, từ đồ ăn, đồ uống, quần áo đến cả những thứ lạ lùng nhất. Chính vì vậy, shipper dần trở thành nhân vật gắn bó mật thiết với cuộc sống hàng ngày của mỗi người. Vì vậy mà họ có thể là nhân chứng của những câu chuyện không ngờ tới hoặc là tác giả gây ra tình huống oái oăm nhất.

Sự việc của Olivia Henderson (23 tuổi, người Mỹ) - một nữ shipper của DoorDash (dịch vụ giao đồ ăn và giao hàng trực tuyến), đang gây ồn ào MXH là một ví dụ.

Chuyện là vào ngày 12/10, Henderson giao hàng đến một căn nhà ở Oswego, cách Syracuse (New York, Mỹ) khoảng 45 phút lái xe. Khi đến nơi, cô thấy cửa chính mở toang, khách hàng là một người đàn ông đang nằm giữa phòng khách, quần và đồ lót bị tụt xuống tận mắt cá chân, để lộ bộ phận nhạy cảm.

Nữ shipper liền quay video cảnh nude của khách hàng và đăng lên TikTok với chú thích tạm dịch: "Khách hàng yêu cầu tôi để đơn hàng trước cửa nhà họ. Khi tôi đến nơi, cửa mở toang và họ nằm trong tầm nhìn của cửa trước, trên ghế dài, khoả thân trước mặt tôi".

Olivia Henderson (bên phải) và hình ảnh từ clip của cô

Sáng ngày 13/10, Henderson làm việc với Sở Cảnh sát Oswego, báo cáo rằng mình bị tấn công tình dục trong sự việc trên. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, họ không tìm thấy bằng chứng nào chứng minh việc cô bị tấn công tình dục.

Điều tra viên cũng xem lại đoạn video Henderson quay khách hàng, người này “dường như bất tỉnh và không có khả năng phản ứng do uống rượu” đồng thời xác định video được quay từ “bên ngoài” nhà anh ta.

Ngày 15/10, Henderson vẫn đăng clip khẳng định mình là nạn nhân vì: “Tôi bị tấn công, tôi là nạn nhân đúng không. Tôi bị mất việc, tôi là nạn nhân đúng không? Ai mà hiểu chuyện này chứ?”.

Ngày 16/10, DoorDash đưa ra thông báo chính thức về vụ việc. Trong đó, dịch vụ giao hàng xác nhận Henderson đã quay video khách hàng nude và chia sẻ “thông tin cá nhân của anh này ra công chúng”.

“Không ai nên phải trải qua tấn công tình dục, quấy rối hay lạm dụng và DoorDash không bao giờ hủy tài khoản của ai vì báo cáo điều đó - tuyệt đối không” - tuyên bố viết.

“Trong trường hợp này, shipper đã báo cho chúng tôi về trải nghiệm khiến họ cảm thấy không an toàn và đó chính xác là điều chúng tôi luôn muốn tài xế làm. Tuy nhiên, việc đăng video khách hàng tại nhà họ và công khai thông tin cá nhân là vi phạm rõ ràng các chính sách của chúng tôi. Đó là lý do duy nhất khiến tài khoản của shipper này bị khoá cùng với khách hàng, ít nhất là trong quá trình điều tra vụ việc” - phía DoorDash thông báo.

Đến ngày 26/10, Henderson tiếp tục lên tiếng, nhiều lần khẳng định mình là nạn nhân:

“Họ thậm chí không đưa lý do cho việc khóa tài khoản của tôi. Lẽ ra phải gửi email, nhưng họ không làm. “DoorDash đã khoá tài khoản của tôi. DoorDash trừng phạt tôi vì đã tiết lộ kẻ tấn công, và TikTok cũng đang trừng phạt tôi vì kể lại câu chuyện này” - Henderson tiếp tục nói, ám chỉ việc video về khách hàng nude của cô bị gỡ.

Henderson đăng clip chỉ trích mọi người vì mình là nạn nhân mà không được bảo vệ

Đến ngày 10/11 vừa qua, Henderson đã bị bắt, có nguy cơ đối diện với mức án 8 năm vì 2 cáo buộc: quay hình ảnh cá nhân người khác không có sự cho phép và phát tán. Sau đó, cô đã được tại ngoại và sẽ bị triệu tập đến toà để xét xử vào ngày 4/12 tới đây.

Trong quá trình điều tra, khách hàng nam cũng cung cấp lời khai và hợp tác làm việc.

Hiện tại, sự việc vẫn đang nhận về nhiều ý kiến bàn tán xôn xao trên các nền tảng MXH toàn cầu như TikTok, Reddit,... Đa phần đều cho rằng hành động của nữ shipper là không hợp lý bởi cô này chỉ cần để đồ ăn ở cửa và rời đi, thay vì tự động mở nhà người khác như camera an ninh đã ghi lại.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng khẳng định sự việc một lần nữa là lời cảnh báo về việc tiếp nhận thông tin trên MXH, nên tỉnh táo và lắng nghe từ nhiều phía để có cái nhìn đúng đắn, khách quan nhất.