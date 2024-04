“Nữ quái” lừa lấy gần 50 tỉ đồng của hội chị em

Chiều 3-4, Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1987, trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Thanh Thảo bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản (ảnh Công an cung cấp)

Trước đó, Phòng CSHS, Công an TP Đà Nẵng nhận tin báo tố giác tội phạm của 4 người phụ nữ về việc bị Thảo lừa đảo chiếm hơn 49,5 tỉ đồng.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, từ năm 2021, Thảo thông qua các mối quan hệ xã hội, thường xuyên tiếp xúc, chơi thân với các bị hại nên dễ dàng hỏi vay mượn tiền.

Thời gian đầu, Thảo trả tiền gốc và tiền lãi đúng hạn. Tuy nhiên, đến năm 2022, do làm ăn thua lỗ, vỡ nợ, Thảo tiếp tục vay mượn tiền nhưng không còn khả năng trả nợ như cam kết.



Đến tháng 7-2023, bị các chủ nợ hối thúc trả lại tiền, trong khi không thể mượn thêm tiền của ai nữa và cũng không có khả năng trả lại số tiền đã mượn, Thảo hẹn gặp chị Nguyễn Thị H.M. (trú TP Đà Nẵng) tại một quán cà phê ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng để giải quyết về số tiền đã mượn của chị này là hơn 10,8 tỉ đồng.

Tại đây, Thảo tiếp tục đưa ra thông tin gian dối rằng các gói đáo hạn ngân hàng sắp thực hiện xong và hứa sẽ trả hết số tiền đã mượn của chị M.

Lúc này, đối tượng tiếp tục hỏi mượn của chị này thêm 15,5 tỉ đồng với cam kết trong vòng 20 ngày sẽ trả lại toàn bộ số tiền đã mượn.

Do tin tưởng Thảo và mong muốn lấy lại số tiền đã cho mượn, trong thời gian từ ngày 5-7 đến 7-7-2023, chị M. đã chuyển cho Thảo thêm 9 tỉ đồng. Sau khi mượn được thêm tiền từ chị M, Thảo sử dụng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.