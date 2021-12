Nữ quái điều hành đường dây ma túy khủng ở Lâm Đồng

Một chuyên án ma túy lớn đã được Công an tỉnh Lâm Đồng phá thành công, bắt 7 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin và gần 7.000 viên ma túy tổng hợp.

Trước đó, đầu năm 2021, qua quá trình nắm thông tin địa bàn, phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Lâm Đồng thấy nổi lên nghi vấn về một nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Bình Thuận và tỉnh Lâm Đồng.

Theo tài liệu trinh sát, Nguyễn Thị Kim Anh (1989) trú tại thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận là đối tượng cầm đầu đường dây đưa ma túy từ tỉnh Bình Thuận vào Lâm Đồng. Với vỏ bọc là một thương lái, thường xuyên qua lại các địa bàn để thu mua nông sản, hải sản, Kim Anh có quan hệ rất rộng, tinh ranh và xảo quyệt trong điều hành đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy.

Dưới trướng của Kim Anh có nhiều “chân rết” rải rác tại địa bàn 2 tỉnh Bình Thuận, Lâm Đồng, trong đó tập trung nhiều tại thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận và các huyện Lâm Hà, Di Linh, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy lớn, Đại tá Trần Minh Tiến, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã giao nhiệm vụ cho Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo và phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận phá án.

Ngày 4/12, lực lượng chức năng chia làm 5 mũi đồng loạt bắt khám xét khi các đối tượng vừa “ăn” một chuyến hàng lớn.

Mũi thứ nhất tiến hành bắt giữ Phạm Văn Tịnh (SN 1974) trú tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm thu tang vật là 143 gói heroin.

Khám xét nơi ở của Tịnh, các trinh sát thu được 1 bánh heroin, 200 triệu đồng và 1 xe máy. Bước đầu Thịnh khai nhận mua số ma túy trên của Kim Anh đưa về bán lại cho các đối tượng trên địa bàn để kiếm lời.

Cùng thời điểm này, mũi thứ 2 đột kích vào 1 căn nhà tại xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm bắt quả tang 2 đối tượng Hồ Viết Dương (SN 1999) hộ khẩu tại xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Văn Hải (SN 2004) hộ khẩu tại xã Trà Cổ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, thu tang vật là 1 bánh heroin.

Khai thác nhanh, Dương và Hải khai nhận vừa mua số ma túy trên của Kim Anh đang trên đường đi giao cho Nguyễn Đình Thượng (SN 1976) trú tại xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà. Ngay lập tức, mũi trinh sát khẩn trương về Lâm Hà tiến hành bắt giữ Thượng, tạm giữ 1 xe ô tô.

Mũi thứ 3 tiến hành kiểm tra nhà số 85B, tổ Di Linh Thượng 1, thị trấn Di Linh, huyện Di Linh phát hiện, bắt giữ Phan Bá Hoàng Vy (SN 1987) hộ khẩu tại xã Tân Châu, huyện Di Linh cùng tang vật là 9 gói heroin. Vy cũng khai vừa “ăn hàng” của Kim Anh đưa về bán kiếm lời.

Mũi thứ 4 tổ chức bao vây, phong tỏa ngôi nhà của Nguyễn Thị Kim Anh tại thôn Đa Gu Ri, xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận khống chế bắt giữ Kim Anh cùng 1 đồng phạm khác là Hồ Minh Định (SN 1986) trú tại khu phố 4, phường Bắc Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận, thu giữ gần 7.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc).

Mũi trinh sát cuối cùng đã bất ngờ kiểm tra một căn nhà gần ngã ba 46, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận và phát hiện, thu giữ 2 bánh heroin. Kim Anh khai nhận, để tránh bị phát hiện chị ta đã phân chia số ma túy và cất giấu ở nhiều nơi.

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.