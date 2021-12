Tóm gọn nhóm bảo kê địa điểm dã ngoại ven sông Hồng

Thời gian gần đây những địa điểm thoáng mát ven sông Hồng được nhiều gia đình lựa chọn làm nơi cắm trại, du lịch cuối tuần, vừa hạn chế đến những nơi đông người để tránh dịch bệnh, cũng là địa điểm thư giãn thú vị, gần gũi với thiên nhiên.

Lợi dụng xu hướng này, một nhóm đối tượng giang hồ đã tụ tập tại bãi cỏ lau ven triền đê sông Hồng thuộc xã Phú Cường , huyện Ba Vì - Hà Nội, ngang nhiên yêu cầu người dân phải nộp tiền nếu muốn xuống khu vực này vui chơi. Trong vai du khách, PV đã ghi lại nhiều hành vi ngang ngược của nhóm đối tượng này:

Đối tượng bảo kê: Cho bọn em thu tiền gửi xe ở đây

PV: Tiền gì?

Đối tượng bảo kê: Tiền gửi xe ở đây

PV: Nhưng anh có gửi đâu?

Đối tượng bảo kê: Dạ vâng, bãi này bọn em thầu anh ạ, cho anh chị em vui chơi thoải mái ở đây anh ạ

PV: Tức là thầu với chính quyền ấy à? Hay với đơn vị nào?

Đối tượng bảo kê: Ông anh em thầu.

PV: Bây giờ mỗi xe là bao nhiêu tiền?

Đối tượng bảo kê: Mỗi xe 30.000 đồng anh ạ.

Một nhóm học sinh đi từ thành phố Việt Trì sang Hà Nội để chụp ảnh với bãi cỏ lau ven sông nhưng cũng bị những đối tượng lưu manh dọa dẫm, hành hung để bắt phải nộp tiền.

Nạn nhân cho biết bị bắt đóng tiền theo xe, 10.000 đồng/xe điện và 20.000 đồng/xe máy. Không những thế, nạn nhân còn bị đánh vào đầu.

Một học sinh khác kể lại: "Nó cứ dọa cháu ấy, cháu sợ lắm. Nó bảo là không nộp tiền thì cút, kiểu cái khu này của nó ấy ạ, lúc đấy nó dọa đánh nên cháu nộp".

Sau khi thu tiền, nhóm đối tượng này lại ngồi ở triền đê, chờ những người dân khác xuống bãi cỏ lau để thu tiền bảo kê. Nếu có ai thắc mắc hoặc không chịu nộp tiền, lập tức cả nhóm sẽ vây lại dùng số đông áp đảo. Ổ nhóm lưu manh ngang nhiên lộng hành khiến cho chính những người dân xã Phú Cường cũng bức xúc.

Một người dân nói: "Cô thấy nó đã thu tiền từ tuần trước đấy, thôi cứ thí cho nó. Không thầu nhưng bọn đầu gấu thu tiền, chúng mày cũng phải trả, không nó đánh cho đấy".

Nhận được thông tin người dân phản ánh, ngay trong chiều 6/12, lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện Ba Vì phối hợp với công an xã Phú Cường đã có mặt tại hiện trường, đưa toàn bộ ổ nhóm côn đồ cùng một số nạn nhân về trụ sở công an để điều tra làm rõ, bước đầu xác định nhóm đối tượng này có dấu hiệu bảo kê, cưỡng đoạt tài sản.

Trưởng công an xã khẳng định khu vực bãi cỏ lau này không được địa phương giao cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào đứng ra quản lý và nghiêm cấm việc thu tiền của người dân.