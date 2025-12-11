Nữ NSƯT vừa "lủi thủi" về Mỹ vài ngày đã quay lại Việt Nam, mang theo chồng

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất. Được biết, cách đây vài hôm, nữ nghệ sĩ cũng từ Mỹ về Việt Nam, cầm theo hơn 700 triệu tiền mặt đưa cho trùm Điền Quân là đạo diễn Khương Dừa để anh đi cứu trợ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.



Ngọc Huyền và chồng

Ngay sau đó, Ngọc Huyền quay về Mỹ để lo liệu công việc gia đình và còn chia sẻ: "Ngọc Huyền lủi thủi về Mỹ". Không ai nghĩ rằng chỉ sau vài ngày, Ngọc Huyền lại lập tức trở về nước.

Đặc biệt, trong chuyến về Việt Nam lần này còn có sự tham gia của chồng Ngọc Huyền (con trai Thanh Tuyền) và mẹ ruột cô.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi đã tới sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Tôi lưu lại Việt Nam hai ngày tu học rồi bắt tay vào làm chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4 của Khương Dừa.

Hôm nay tôi rất vui vì tôi không còn đơn độc, lủi thủi đi đi về về nữa vì lần này có mẹ và ông xã tôi về cùng để cùng đi tu học và làm từ thiện.

Sau đó, ông xã tôi sẽ bay về Mỹ còn tôi ở lại Việt Nam để làm việc. Gia đình tôi mang theo 11 hành lý, trong đó có tới 8 cái vali.

Điều khiến tôi vui mừng nhất lần trở về này là năm nay tôi lại được đề cử giải Ngôi sao xanh và tới hai giải liền cho hai phim Kén cá chọn chồng với Yêu nhau ngày nắng ấm. Tôi được đề cử cả giải Diễn viên xuất sắc. Năm trước thì tôi được giải cho phim Sầu riêng rồi. Hiện tại, giải vẫn đang bình chọn và tôi đang được ở top hai".

Rất nhiều khán giả, người thân ra sân bay để đón gia đình Ngọc Huyền, mang theo cả hoa, không khí rất rộn ràng và vui vẻ.

Ngọc Huyền là một trong những ngôi sao sáng chói của sân khấu cải lương miền Nam Việt Nam, nổi tiếng với khả năng ca diễn đa tài và đầy cảm xúc. Cô bắt đầu sự nghiệp từ rất sớm, nhanh chóng khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn ấn tượng, đặc biệt là các vai đào thương và đào lẳng. Giọng ca của Ngọc Huyền được khán giả yêu mến bởi sự ngọt ngào, truyền cảm và kỹ thuật luyến láy điêu luyện, mang đậm chất riêng không thể lẫn.

Cô đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng công chúng qua các vở diễn kinh điển. Với những đóng góp to lớn cho nghệ thuật truyền thống, Ngọc Huyền đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú.

Hiện tại, Ngọc Huyền định cư tại Mỹ cùng gia đình nhưng lại chủ yếu hoạt động trong nước, bao gồm làm phim, kinh doanh riêng, từ thiện và đi hát khắp nơi.