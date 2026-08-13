Nữ NSƯT vừa đi Mỹ về: "Tôi hết tiền rồi, tiền đâu mà làm từ thiện nữa"

"Hơn nữa, vật giá bây giờ tăng cao quá. Hồi xưa tôi xây một ngôi nhà tình thương có 40 triệu đồng tới 60 triệu đồng" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã có phiên live stream đầu tiên sau chuyến đi xuyên bang nước Mỹ về.



Nữ nghệ sĩ lên tiếng khi được hỏi về chuyện xây nhà tình thương. Cô nói: "Tôi hết tiền rồi, trời ơi, tiền đâu mà làm từ thiện nữa. Làm từ thiện còn bị chửi quá trời chửi thì làm làm gì.

Cát Tường

Nói vậy thôi, bây giờ tôi vẫn cố gắng một năm làm từ thiện vài lần. Hồi xưa tôi xây rất nhiều nhà tình thương nhưng bây giờ buôn bán khó khăn, không làm ăn, tích lũy được nhiều nên tôi không còn tiền xây nhà tình thương nữa.

Hơn nữa, vật giá bây giờ tăng cao quá. Hồi xưa tôi xây một ngôi nhà tình thương có 40 triệu đồng tới 60 triệu đồng. Bây giờ giá xây một ngôi nhà tình thương lên tới 80 triệu đồng rồi.

Hồi xưa tôi có phát nguyện mỗi năm sẽ xây 4, 5 căn nhà tình thương và tôi cũng đã xây được 20 ngôi nhà tình thương rồi.

Nhưng hai năm qua tôi không xây nhà tình thương nữa vì vấn đề kinh tế. Tuy nhiên, năm nào tôi cũng đi tặng xe đạp cho các học sinh nghèo.

Đợt bão lũ ở miền Trung năm ngoái tôi cũng đi ra Phú Yên thăm hỏi, tặng mỗi người 2 triệu đồng. Tết thì tôi vẫn đi thăm hỏi các hộ nghèo ở miền Tây, tặng mỗi nhà 2 triệu đồng ăn Tết.

Nói chung, người nhỏ làm việc nhỏ, chứ tôi không đủ tiền xây nhà tình thương nữa".

Nghệ sĩ Cát Tường là một trong những gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và cộng đồng. Cô thường xuyên trích một phần thu nhập từ công việc nghệ thuật và kinh doanh để thực hiện các chương trình giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn.

Một trong những hoạt động nổi bật của nữ nghệ sĩ là vận động quyên góp và trực tiếp bỏ tiền túi để xây dựng các căn nhà tình thương. Những ngôi nhà vững chãi được chị trao tận tay cho các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách tại nhiều tỉnh thành miền Tây và khu vực miền Nam.

Không chỉ hỗ trợ về nhà ở, Cát Tường còn trao tặng thêm nhiều phần quà gồm lương thực, thực phẩm và tiền mặt. Mỗi chuyến đi từ thiện của cô đều được thực hiện trực tiếp, minh bạch, đến tận nơi để khảo sát hoàn cảnh và trao quà tận tay các hộ gia đình.

Ngoài ra, trong các đợt bão lũ hay đại dịch, cô cũng tích cực đứng ra kêu gọi, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các vùng bị ảnh hưởng nặng nề.