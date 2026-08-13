Nam nhạc sĩ U40 nói thẳng về ca sĩ trẻ ngày nay

"Công nghệ đang mang đến lợi thế rất lớn cho những người trẻ" – Hamlet Trương nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng với sự tham gia của ca nhạc sĩ Hamlet Trương.



Tại chương trình tuần này, Hamlet Trương chia sẻ quan điểm nghệ thuật của mình. Anh nói: "Với tôi, sự thay đổi trong nghệ thuật không có một công thức chung. Mỗi giai đoạn của cuộc đời, người nghệ sĩ sẽ có những mong muốn khác nhau và điều quan trọng nhất là phải hiểu mình đang thực sự cần gì.

Một trong những bước ngoặt lớn nhất của tôi đến vào khoảng năm 2012, khi âm nhạc bắt đầu được kết hợp với văn học. Sự giao thoa giữa hai lĩnh vực tạo nên một màu sắc riêng, giúp tôi được khán giả ghi nhớ rõ hơn trong đời sống âm nhạc. Từ đây, tôi không chỉ theo đuổi âm nhạc mà còn xây dựng một thế giới sáng tạo mang dấu ấn cá nhân.

Năm 2019 lại đánh dấu một lần thử thách lớn về chuyên môn với tôi. Tôi quyết định thử sức với Bolero, một dòng nhạc khác biệt đáng kể so với những gì khán giả từng quen thuộc với tôi.

Việc chinh phục một dòng nhạc mới vốn đã không dễ dàng, tôi lại phải đặt mình vào thử thách khi cùng lúc phải tiếp cận nhiều màu sắc âm nhạc và tìm kiếm những ca khúc đủ sức tạo dấu ấn. Đó là một lần biến hóa đáng nhớ, bởi mỗi dòng nhạc đều đòi hỏi cách xử lý, cảm xúc và tư duy riêng.

Tôi không xem việc thay đổi là một nhiệm vụ bắt buộc đối với tất cả nghệ sĩ. Mỗi người sẽ có một giai đoạn riêng trong cuộc đời, khi muốn làm mới, khi muốn yêu, khi muốn trải qua những cảm xúc khác hoặc đôi khi chỉ muốn giữ nguyên màu sắc vốn có.

Tôi muốn là mình vẫn giữ được cái màu trữ tình của mình. Bên cạnh đó, tôi sẽ mix, kết hợp và tạo ra những cái mới mẻ. Trước nhất là cho bản thân mình không chán mình trước. Tôi phải không chán mình thì khán giả mới không chán tôi.

Ranh giới giữa việc biến hóa để phát triển và nguy cơ đánh mất bản thân mong manh. Câu trả lời đôi khi nằm ở chính cảm giác của người nghệ sĩ sau khi hoàn thành một sản phẩm hay thử nghiệm mới.

Nếu làm xong vẫn cảm thấy thỏa mãn, thấy mình thực sự sống với điều đó thì đó có thể là một hướng đi phù hợp. Ngược lại, nếu bản thân liên tục lấn cấn hoặc những phản ứng từ khán giả khiến mình phải suy nghĩ lại, đó có thể là dấu hiệu cần nhìn nhận lại lựa chọn.

Trong sự nghiệp, có những giai đoạn tôi cảm thấy chững lại, thậm chí hiện tại cũng đang là khoảng thời gian tôi chững lại để tạm nghỉ và nhìn lại chính mình. Sau nhiều năm cùng lúc thực hiện nhiều công việc, tôi lựa chọn cắt bớt những nhánh không còn phù hợp để tập trung vào điều mình muốn làm nhất.

Tôi có một năm tạm nghỉ ngơi để thực sự là phải coi lại mình đang muốn gì và phải cắt bớt rất là nhiều những cái nhánh công việc để mình không bị sa đà vào những việc không phải là mình. Và trong năm nay, tôi chỉ muốn làm âm nhạc thôi.

Quyết định ấy không đồng nghĩa với việc tôi mất đi tình yêu dành cho nghệ thuật. Ngược lại, chính những khoảng lặng lại giúp tôi nhận ra âm nhạc vẫn là nguồn vui quan trọng trong cuộc sống.

Một trong những động lực khiến tôi tiếp tục làm nghề đến từ khán giả. Trong một lần livestream, tôi bất ngờ nhận được những chia sẻ của khán giả về các ca khúc từng gắn với tuổi thơ và thanh xuân của họ. Khoảnh khắc ấy khiến tôi nhìn lại hành trình hơn một thập kỷ và nhận ra những ca khúc mình từng viết, từng hát đã thực sự để lại một phần ký ức trong lòng người nghe.

Từ đó, tôi có thêm động lực để tiếp tục sáng tạo. Những bài hát có thể không phải lúc nào cũng tạo ra tiếng vang lớn, nhưng nếu từng mang đến một chút niềm vui, sự đồng cảm hay trở thành một phần ký ức của ai đó thì hành trình làm nghề đã có ý nghĩa".

Với các nghệ sĩ trẻ, Hamlet Trương nói thẳng: "Công nghệ đang mang đến lợi thế rất lớn cho những người trẻ. Các nghệ sĩ có thể tiếp cận nhiều nguồn tư liệu, công cụ sản xuất âm nhạc và phương thức sáng tạo mà những thế hệ trước từng khó có được.

Tuy nhiên, chính tốc độ ấy cũng tạo ra một áp lực khác. Khi âm nhạc liên tục xuất hiện những gương mặt mới, nghệ sĩ rất dễ bị khán giả lướt qua nếu chưa kịp tạo dấu ấn riêng.

Quá nhanh nên người ta không kịp nhớ mình. Đó là giải được cái bài toán là mình như thế nào, mình là ai trước khi người khác kịp thay thế mình.

Sau nhiều năm làm nghề, tôi càng thấm thía hơn câu chuyện bản sắc. Nghệ sĩ có thể bước qua nhiều dòng nhạc, thử nghiệm nhiều hình thức và thay đổi theo từng giai đoạn nhưng vẫn cần một điểm tựa để khán giả nhận ra mình".