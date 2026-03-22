Nữ NSƯT U70: "Giả dối 1 lần, 2 lần sẽ giả dối suốt cuộc đời"

Tùng Ninh |

"Tôi đang buông bỏ", NSƯT Phương Hồng Thủy nói.

Mới đây, NSƯT Phương Hồng Thủy đã tâm sự cùng khán giả của mình về quan niệm sống ở tuổi U70.

Cô nói: "Chào các bạn thân thương của tôi. Tôi được gọi là bé bự của các, con các cháu, vì tôi không còn nhỏ nữa, lớn tuổi rồi. Cũng lâu rồi tôi mới lên tâm sự, dặn dò các con, các cháu những gì tôi biết trong khả năng của mình, để gỡ rối cho chính mình, cho các bạn và con cháu.

Phương Hồng Thủy

Không phải tôi giỏi nhưng tôi cũng đang tu tập. Tôi đang buông bỏ những gì cần buông bỏ, mỉm cười, hít thở. Những gì khó quá thì tôi nhẹ nhàng buông bỏ cho qua.

Nói thì nói vậy thôi chứ không phải dễ dàng đâu, cũng khó lắm. Năm nay sinh nhật tôi, tôi nhận được nhiều món quà ý nghĩa lắm, nhất là món quà tinh thần.

Tôi được diễn ở sân khấu kịch của anh Thành Hội cùng các đồng nghiệp sân khấu kịch. Tôi diễn vai cô giáo trong vở kịch thấm đậm tình nghĩa, chung thủy, dạy người ta biết nhân lễ nghĩ chí tín, biết thương nhau hơn, giúp người khi hoạn nạn.

Không phải cứ thấy người ta hoạn nạn giữa đường là nhìn ngó rồi bỏ đi, phải biết dừng lại giúp đỡ người ta. Đó là những gì mà vở kịch này muốn gửi tới khán giả.

Riêng tôi đã được diễn một vở kịch rất hay, nhận được vai diễn tâm đắc. Ngay khi được mời vào vở kịch này là tôi nhận lời ngay và bay về liền vì tôi thấy nhân vật này giống tôi quá, cứ hay quên quên nhớ nhớ.

Hôm nay tôi cũng vui khi được một bạn nhỏ tặng cho một cuốn sách là Lá hoa trên đường về. Tôi cảm giác vui, đọc những câu chữ trong sách mà thấm thía.

Tôi chỉ khuyên một điều với các con các cháu nhỏ rằng: Các con còn trẻ lắm, ra đời thường háo thắng. Các con nên nhớ rằng, đường đời không trải thẳng cho mình đi, có những lúc gập ghềnh.

Cái cần nhất là mình phải sống thật, không được giả dối. Giả dối 1 lần, 2 lần sẽ giả dối suốt cuộc đời và gặt lấy nhân quả chính là sự giả dối cho mình sau này. Đạo Phật là về luật nhân quả, dạy mình sống thật, tốt lành, không dạy mình dối trá. Khi nhìn lại, phải biết mình đã sai điều gì để đứng lên ở đó".

