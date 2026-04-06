Nữ NSƯT U60 về nước: "Tôi mong mọi người tha thứ cho tôi"

Vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền từ Mỹ về đã có một đêm minishow thành công kỷ niệm 42 năm ca hát với đông đảo khán giả, bạn bè và fan hâm mộ tới dự.



Tại minishow này, Ngọc Huyền trình diễn ca khúc Tết mà cô mới phát hành. Đây cũng là ca khúc khiến cô bị chê nhiều.

Chia sẻ về điều này, Ngọc Huyền nói: "Khi tôi hát bài này có người thích người không. Nhưng tôi học được một điều rằng, những lời góp ý chân thành thì đón nhận còn chửi mắng thì không.

Các fan cứ yên tâm từ giờ tôi sẽ hát những nhạc phẩm vui như vậy miễn là vẫn còn có người nghe còn có người khen thì tôi sẽ hát. Antifan không thích tôi cũng hát".

Nữ nghệ sĩ cũng xúc động tâm sự về nghề nghiệp của mình: "Giọng tôi đang hơi yếu vì phải ăn kiêng cữ cho gầy. Điều quan trọng với tôi là bước lên sân khấu phải thật đẹp, thật chỉn chu trong mắt khán giả nên tôi phải giữ gìn vóc dáng trước đã.

Vì thế nếu hôm nay tôi hát hơi yếu, tôi mong mọi người tha thứ cho tôi. Hôm nay tôi mặc chiếc áo dài đẹp quá. Tôi xin cảm ơn các em, nhà thiết kế đã tài trợ áo dài cho tôi.

Tôi muốn trong show này tôi hát cải lương trước ca nhạc vì cốt lõi của tôi vẫn là sân khấu cải lương. Từ sân khấu cải lương tôi mới bén duyên với sân khấu ca nhạc từ năm 1991.

Má Dung bên trung tâm băng nhạc Rạng Đông chính là người đã đưa tiếng hát của tôi từ sân khấu cải lương sang tân nhạc, ca nhạc nhẹ. Má Dung cũng có mặt ở đây hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn má!

Hôm nay tôi sẽ hát một bài mà nhạc sĩ Phi Nhật Tảo gửi gắm cho tôi. Tôi nhớ rằng bài hát đó tôi phát hành trong album đầu tiên đã bán được hơn 100 ngàn bản trên khắp cả nước chỉ trong 1 tuần lễ đầu tiên. Nhờ thành công đó mà tôi mới bén duyên được với sân khấu ca nhạc dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Phi Nhật Tảo và nhạc sĩ Thanh Sơn.

Sau hơn 20 năm xa quê hương, bài hát này vô cùng đặc biệt trong trái tim tôi khi kỷ niệm 42 năm sự nghiệp của tôi. Tôi rất xúc động khi được hát lại bài này trên sân khấu, ôn lại những kỷ niệm năm xưa khi tôi từ cải lương chuyển sang ca nhạc".