Nữ NSƯT U50 là mẹ đơn thân nói thẳng: "Với đàn ông, tôi khó tính lắm"

Mới đây, tại một livestream, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã lên tiếng khi được khán giả khen ngợi.



Cô nói: "Trời ơi, thích gu như tôi làm gì, tôi khó tính lắm. Thấy tôi livestream vậy thôi chứ ngoài đời sống gia đình tôi khó chịu lắm. Nhất là với đàn ông, tôi khó tính lắm. Tôi chỉ dễ chịu với khán giả của tôi thôi.

Cát Tường

Mẹ tôi nói tôi hoài, cứ bảo tôi "mày khó chịu như quỷ, khó tính như mày ai mà chịu nổi. Mày chỉ có ở một mình, không ai chịu nổi mày đâu". Mẹ tôi hay nói tôi như thế lắm".

Tiếp đó, nữ nghệ sĩ nhắn nhủ khán giả về chuyến đi Mỹ 10 ngày sắp tới của mình: "Tôi qua Mỹ chơi nên chỉ ở khách sạn, đi đâu cũng đi taxi thôi nên mọi người có lòng muốn gặp tôi hay rủ tôi đi cà phê, ăn uống thì phải hẹn trước.

Tại tôi đi có mấy ngày, không có nhiều thời gian. Mọi người muốn rủ tôi đi ăn thì chịu khó đưa đón tôi vì tôi không có xe cộ gì ở nước ngoài đâu.

Tôi đăng lên Facebook thì cũng có quá trời người mời tôi ghé chỗ nọ chỗ kia nhưng tôi không có nhiều thời gian nên phải sắp lịch trước, hẹn trước. Ai mời tôi đi đâu tôi cũng vui vẻ hết, mời tôi đi ăn tôi càng vui nữa nhưng phải đưa đón tôi chứ tôi đâu biết đường mà đi".

Về cuộc sống hiện tại, Cát Tường nói: "Tôi phải chia thời gian của mình dữ lắm. Cuộc đời tôi coi vậy mà khổ nhiều chứ không sướng. Mọi người tưởng tôi rảnh rỗi, chỉ có ăn và đi chơi không nhưng không phải, đó là công việc của tôi. Bản thân tôi còn nặng đầu nhiều thứ lắm.

Người ta tuổi này tập trung lo cho chồng cho con còn tôi thì khác. Con người tôi ít nhất phải chia làm bốn phần, một bên phải lo cho cha mẹ, một bên phải lo cho con cái, một bên phải lo cho công việc, nhân viên, một bên lo cho cuộc sống riêng tư, tình yêu, trai gái.

Tôi cũng có những nhu cầu cá nhân, những đam mê, thú vui riêng. Tôi có thú vui là mê coi phim, mỗi khi buồn bã, thất tình là đều coi phim.

Người ta thất tình thì đi chơi, đi nhậu còn tôi thất tình là lên giường nằm khóc rồi xem phim, xem tới đoạn người ta chia tay lại càng khóc".