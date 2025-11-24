Nữ NSƯT U50 đang quen bạn trai: "Nói từ dạy thì ghê quá"

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, diễn viên Trung Dũng đã nói thẳng với NSƯT Cát Tường. Anh nói: "Tôi không biết Cát Tường may mắn hay bất hạnh. Những người phụ nữ ở tuổi của Cát Tường đã yên bề gia thất, lo cho con người ta học hành, học đại học hoặc chăm lo gia đình vợ chồng đầy đủ.

Trung Dũng và Cát Tường

Vợ chồng người ta lúc này sống với nhau bằng cái nghĩa chứ ít còn tình yêu mặn nồng như thuở ban đầu. Người ta sống rất nhẹ nhàng, thanh tao, cả gia đình cùng ăn cơm hoặc dắt con đi du lịch. Nhưng riêng Cát Tường lúc nào cũng hừng hực lửa yêu".

Cát Tường nghe vậy liền lên tiếng: "Tôi cũng sống thanh tao, nhẹ nhàng mà, chỉ hừng hực khi yêu thôi. Tình yêu với tôi hiện tại chỉ đơn giản là đem lại cho tôi niềm vui nhẹ nhàng, bình an. Tôi không có nhu cầu thay đổi, không muốn xung đột hay cãi nhau.

Nếu bạn trai tôi và tôi có gây lộn, tôi cũng sẽ ngồi lại giải thích, trao đổi. Nếu người ta cứ nói qua nói lại là tôi im lặng. Tôi im lặng thì người ra rất bực bội, muốn tôi nói.

Ngày xưa thì tôi không thế, ai im lặng với tôi là không được, tôi phải làm cho ra đúng ra sai, làm tới cùng. Đó là tính cách của tôi. Bây giờ tôi thay đổi rồi, tôi không cần tìm ra lí lẽ cũng không quan trọng ai đúng ai sai, chỉ tìm tiếng nói chung. Nếu đã không có tiếng nói chung thì bỏ qua, không nhắc đến nữa.

Tôi chỉ nghĩ đơn giản, suy nghĩ đã lệch nhau thì cãi lộn làm gì, cứ cho qua đi. Ai đúng cũng được. Nhưng bạn trai tôi lại không chịu, muốn làm cho ra lẽ. Tôi cho một bài học vài lần để nhận ra rằng sau những trận cãi nhau là mệt mỏi.

Sau đó, tôi mới nói với người đó: "Thấy chưa, có mệt không? Lần sau rút kinh nghiệm, tôi nói ngưng là ngưng, đừng tranh cãi nữa". Sau vài lần là người ta nghe tôi.

Nói từ "dạy" thì ghê quá, đúng ra là tôi ngầm chia sẻ kinh nghiệm sống với nhau. Tôi vẫn bảo bạn trai rằng, muốn làm gì thì làm, miễn là vẫn ở trong khuôn khổ là được. Tôi là người cá tính, luôn muốn làm chủ cuộc đời mình, thì đâu phải ai muốn cũng nhảy vào thay đổi tôi được.

Tôi luôn bảo bạn tôi rằng, nếu tôi thay đổi được thì giờ tôi đã yên bề gia thất rồi, không phải cứ bấp bênh như này trong chuyện tình cảm. Tính cách tôi như vậy thì tôi phải chịu một số phận như vậy".