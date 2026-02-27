Nữ NSƯT từ Mỹ về, lần đầu tiên ăn Tết Hà Nội: Ra giữa phố đường tàu thả dáng

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã chia sẻ những khoảnh khắc quay lại cảnh cô lần tiên ra Hà Nội ăn Tết theo đúng phong cách đón Tết truyền thống miền Bắc.

Ngọc Huyền ăn Tết Hà Nội

Được biết, Ngọc Huyền vừa đón Tết đoàn viên bên gia đình, cha mẹ cùng chồng con tại Mỹ. Tới ngày mùng 3 Tết, cô vội bay về Việt Nam để đi show và thực hiện một số công việc.

Sau một ngày ở TP.HCM, Ngọc Huyền vội bay ra Hà Nội đi show. Tại đây, nữ nghệ sĩ được gia đình bạn thân người Hà Nội mời về nhà ăn Tết.

Ngọc Huyền cho biết, đây là lần đầu tiên cô được ăn Tết ở thủ đô, lại đúng phong cách của người Hà Nội truyền thống với bánh chưng, dưa hành, nên vô cùng thích thú.

Nữ nghệ sĩ còn trịnh trọng tới mức mặc áo dài ngồi ăn Tết cùng gia chủ. Cô nói vừa nâng ly chúc rượu vừa nói: "Lâu lắm rồi tôi mới được ăn một bữa cơm ở thủ đô đầm ấm gia đình như vậy. Tôi uống cho đúng hương vị Tết chứ thực ra không biết uống rượu, nhưng Tết là phải có chút rượu mới đúng vị. Tôi xin chia sẻ niềm hạnh phúc này của gia đình chúng tôi với bà con cô bác, khán giả gần xa".

Sau khi ăn tiệc xong, Ngọc Huyền diện áo dài ra đền Kim Liên, một ngôi đền nổi tiếng ở Hà Nội đi lễ đầu năm. Cô hào hứng nói: "Hôm nay là một ngày vô cùng hạnh phúc với tôi. Tôi chỉ có một ngày được ăn Tết thôi rồi lại phải tiếp tục hành trình của mình".

Sau khi đi lễ chùa, Ngọc Huyền còn tới cả phố cà phê đường tàu để thả dáng, dạo bước chụp ảnh. Cô nói: "Cảm giác thú vị quá".

Đang dạo bước, Ngọc Huyền thấy một người dán kính điện thoại dạo, liền tới ủng hộ, lì xì thêm cho anh và hỏi han, trò chuyện một cách gần gũi, thân thiện. Cô còn chúc: "Chúc em buôn may bán đắt".

Một số người dân, khách du lịch cũng nhận ra Ngọc Huyền và tới xin chụp ảnh cùng. Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng thân thiện, cười nói liên tục.