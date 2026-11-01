"Tôi tưởng ông xã trêu vì ông xã kém tuổi tôi" – NSƯT Phương Hồng Thủy nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Phương Hồng Thủy đã chia sẻ về người chồng thứ hai của mình tại Mỹ.



Cô nói: "Tôi thực sự may mắn, phải nói là rất may mắn. Người chồng này đối với tôi như người bạn, người tri kỷ, hiểu tôi lắm.

Tính tôi thì kỳ cục, lâu lâu lại có một ngày tâm trạng u ám. Tôi bảo luôn "hôm nay tôi có tâm trạng, thôi đừng nói chuyện với tôi". Chồng tôi cũng hiểu và để tôi một mình".

Nữ nghệ sĩ chia sẻ về cơ duyên gặp gỡ: "Tôi gặp ông xã một cách tình cờ. Lần đó tôi qua Mỹ du lịch với má Út Bạch Lan và má Ngọc Giàu thì được sư thầy mời về chùa ở Atlanta hát. Ông xã là người lái xe chở chúng tôi.

Hát xong, chúng tôi ra xe đi về thì má Út Bạch Lan nói "Trời mưa quá, chưa kịp lạy mẹ Quan Âm". Má vừa nói xong thì chúng tôi bị xe đụng. Cụ thể, một chiếc xe chạy cùng làn lao vào xe chúng tôi khiến xe bị móp hết đầu.

Lúc dừng xe, cảnh sát đến tưởng mọi người trong xe đi hết rồi, ai ngờ vẫn bình yên không sao hết. Chỉ có ông xã tôi xui xẻo vì mới mua xe xong, chưa kịp làm giấy tờ thì hỏng. Nhưng trong cái rủi có cái may, hỏng xe nhưng lại cưa đổ được tôi về làm vợ"

Phương Hồng Thủy tiết lộ khoảnh khắc chồng trúng tiếng sét ái tình với mình: "Trước đó, khi tôi đi từ tiểu bang khác tới Atlanta thì có ở nhờ nhà ông xã. Tôi vừa tắm rửa ở trên lầu xong, mặc bộ đồ thể thao body ôm bước xuống cầu thang thì ông xã vô tình ở dưới nhà nhìn lên và trúng tiếng sét ái tình luôn, liền bảo với chị gái: "Chết rồi, tôi thương người này rồi chị ơi". Lúc đó tôi còn gầy, vóc dáng trông cũng được.

Chị gái ông xã chạy luôn lên lầu bảo tôi: "Em tôi nó nói thương Thủy đó". Tôi tưởng ông xã trêu vì ông xã kém tuổi tôi.

Ai ngờ đâu từ từ nói chuyện qua lại thì tôi lại xiêu lòng và đồng ý đi theo ông xã. Ông xã lúc đó còn là fan của Thoại Mỹ chứ không hề biết tôi là ai.

Sở dĩ tôi động lòng vì ngay sau hôm bị đụng xe là sáng hôm sau ông xã phải chở chúng tôi ra sân bay, lái xe suốt 14 tiếng đồng hồ. Trong lúc ghé cây xăng nghỉ ngơi thì ông xã mua cho tôi chai nước lọc, thế là tôi cảm động. Tôi cũng không hiểu sao lại có cảm xúc đó, có lẽ do ông xã trông cũng hiền, tri thức, lại nói giọng như trẻ con".