Nữ NSƯT ra sân bay về Mỹ một mình, nói thẳng không đủ tiền bay hạng thương gia

Mới đây, NSƯT Ngọc Huyền đã ra sân bay về lại Mỹ sau hơn 2 tháng ở Việt Nam làm việc. Tại sân bay, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi kính chào quý bà con cô bác. Tôi đang ở sân bay rồi. Tôi rất vui, đợt này tôi ở Việt Nam khá lâu, tới tận 2 tháng trời để lo công việc.

Ngọc Huyền

Tôi đã xong nhiệm vụ làm chương trình Tết Vạn Lộc của Vượng Râu. Tôi còn quay xong chương trình Ngôi sao miệt vườn mùa 4 của Khương Dừa.

Tôi rất vui vì mọi việc đều thành công viên mãn, mới xong chung kết Ngôi sao miệt vườn đêm qua nhưng phải ra Tết mới lên sóng và mỗi tuần một tập. Mọi người nhớ coi.

Mùa 4 này khá bùng nổ vì có anh Minh Nhí, Châu Thanh và tôi làm giám khảo. Chúng tôi quay vui quá trời vui. Tôi quay tới tận 1 giờ đêm mới xong, về tới nhà tôi thức soạn vali tới 5 giờ sáng để ra sân bay luôn.

Vali của tôi cũng đâu có gì, có tượng ông Thần Tài mới thỉnh và tượng Phật đem ở Hà Nội về, mang theo bánh mứt để ăn Tết nữa. Tôi không mang theo nhiều đồ vì mùa này cũng dịch bệnh nhiều, bên Mỹ họ kiểm tra gắt gao.

Tôi tính đi hạng thương gia nhưng vé hạng thương gia mắc quá nên thôi, đi hạng phổ thông, tiền còn để làm việc khác. Còn rất nhiều việc phải làm. Hàng năm tôi có đến 4, 5 chuyến từ thiện nên cần dành tiền. Tôi chỉ đi vé phổ thông thôi. Công việc của tôi không đủ tiền để bay hạng thương gia".

NSƯT Ngọc Huyền là một trong những tên tuổi sáng giá của sân khấu cải lương Việt Nam, được mệnh danh là "Nàng Phi Giao" có sức hút mãnh liệt. Sở hữu gương mặt phúc hậu với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, cô chinh phục khán giả không chỉ bởi ngoại hình sáng sân khấu mà còn nhờ giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc.

Đỉnh cao sự nghiệp của Ngọc Huyền gắn liền với những vai diễn đa dạng, từ đào thương hiền lành đến đào độc sắc sảo, đặc biệt là những vở tuồng cổ vang bóng một thời. Sự kết hợp ăn ý giữa cô và NSƯT Kim Tử Long đã tạo nên cặp đôi "tiên đồng ngọc nữ" lừng lẫy, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhiều thế hệ người hâm mộ.