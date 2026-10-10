HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Nữ NSƯT phải dẹp quán cà phê, đóng cửa sân khấu nói thẳng khó khăn

Tùng Ninh
|

"Hiện tại kinh tế khó khăn, thuê người thì phải trả tiền nên tôi tự làm luôn" – NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, tại chương trình Thật giả, NSƯT Cát Tường đã nói thẳng về tình hình kinh tế của mình. Cô chia sẻ: "Tôi dùng công nghệ và phải tạo ra rất nhiều kênh để lan tỏa hình ảnh của mình tới khán giả.

- Ảnh 1.

Tôi có đến 2 kênh Youtube, bây giờ lập thêm 1 kênh mới chung với anh Trung Dũng là 3 kênh Youtube. Bên cạnh đó, tôi có một Facebook cá nhân, 4 trang Fanpage, 2 kênh Tiktok.

Tôi tự quản lý và tự làm hết. Hồi xưa tôi có thuê trợ lý làm mấy cái này cho mình, nhưng giờ là tôi tự làm hết vì phải tự làm thì mới kiểm soát được hình ảnh bản thân.

Thêm nữa, hiện tại kinh tế khó khăn, thuê người thì phải trả tiền nên tôi tự làm luôn. Bây giờ tôi cũng không nhiều show như trước.

Tôi cũng muốn nói rằng, đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Có những giai đoạn tôi nhiều show, làm ra nhiều tiền nhưng cũng có những giai đoạn tôi phải tiết kiệm để duy trì và tự làm.

Bây giờ mà ngồi chờ thời, đợi người ta mời mình đi show thì khó lắm, nên tôi phải tự bỏ tiền làm show".

- Ảnh 2.

Diễn viên Trung Dũng nghe vậy liến tiết lộ: "Bây giờ chúng tôi đều phải tiết kiệm. Chúng tôi quay show như thế này là phải quay gối đầu nhau, quay từ sáng đến tối, quay liên tục trong mấy ngày, quay nhiều số cùng lúc rồi mới phát dần dần. Các show truyền hình trước giờ họ đều quay như thế.

Cát Tường quay liên tục cũng đói bụng nhưng tôi bảo ăn sáng đi thì không ăn, lại nói quay cho xong để cho người make-up còn đi show khác. Tôi hỏi sao không mướn make-up nguyên ngày thì Cát Tường mới nói không có tiền nên phải tiết kiệm, chỉ thuê nửa ngày thôi".

NSƯT Cát Tường là một nữ nghệ sĩ tài năng và giàu có nhờ gặt hái nhiều thành công từ nghệ thuật đến các hoạt động kinh doanh đa dạng. Cô nổi tiếng mát tay trong lĩnh vực bất động sản khi liên tục mua bán, cải tạo nhà đất tại TP.HCM, Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, nữ MC từng thử sức mở quán cà phê bình dân tại nhà riêng, nhưng sau khoảng 9 tháng đã chủ động đóng cửa do hiệu quả kinh tế không cao để chuyển sang các định hướng khác. Cô cũng đóng cửa sân khấu kịch của mình.

Bi kịch của ông hoàng nhạc nhẹ miền Bắc
Tags

Cát tường

cà phê

bán cà phê

nghệ sĩ miền nam

sao Việt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

Giây phút bắt giữ Lê Văn Thái SN 1999 sau khi điều tra hàng loạt tài khoản ngân hàng cho vay và nhận lãi

01:06
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

Honda ra mắt xe tay ga giá 38 triệu đồng: Có ABS, giới hạn 1000 chiếc toàn cầu

01:55
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại