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Nam NSƯT 60 tuổi kể về hành động "vô phép" với Thanh Nga

Tùng Ninh
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"Má ba Thanh Nga ngày xưa học giỏi cực kỳ. Má ba rất giỏi tiếng Pháp" – Hữu Châu nói.

Mới đây, NSƯT Hữu Châu đã tiết lộ một kỷ niệm của mình với huyền thoại sân khấu Thanh Nga, cũng chính là bác ruột ông.

Ông nói: "Bà nội tôi (bà bầu Thơ) kỷ luật lắm, nên các cô, các chú trong nhà nếu xét theo quy chiếu hiện tại thì ai cũng phải học trên lớp 12 hết, không phải đi hát mà quên học.

Má ba Thanh Nga ngày xưa học giỏi cực kỳ. Má ba rất giỏi tiếng Pháp. Các cô chú như chú Sáu (nghệ sĩ Bảo Quốc), cô Tám, cô Chín, chú Út… ai cũng học giỏi. Vì thế nên bà nội tôi bắt con cháu ai cũng phải học hành đến nơi đến chốn.

Nam NSƯT 60 tuổi kể về hành động "vô phép" với Thanh Nga - Ảnh 1.

Hình ảnh nghệ sĩ Hữu Châu hồi nhỏ bên nghệ sĩ Thanh Nga và các anh chị em

Thành ra khi ấy tôi đang học phổ thông, dù tối tới đoàn nhưng vẫn cầm sách vở theo, ngồi gần nội để học. Bà nội chưa cho đi hát sớm.

Má ba không bao giờ đánh con cháu, chỉ la thôi. Hồi nhỏ tôi được cưng chiều quá nên có tính hơi lẫy. Có lần má ba bênh Cúc Cu (con trai Thanh Nga) nên la tôi, khiến tôi hơi lẫy.

Sau này tôi mới thấy mình còn nhỏ mà vô phép với má ba. Bị má ba mắng xong, từ đó tôi gặp má ba không nhìn, cứ thấy má ba là đi lảng ra chỗ khác. Má ba kêu tôi qua nhà tôi cũng không qua.

Một lần nọ, cô Chín kêu tôi qua nhà má ba lấy món đồ về cho nội, tôi chỉ đứng ngoài cửa chứ không vào nhà. Má ba thấy thế mới ra đứng ở đằng sau chiếc xe hơi, rồi nhìn ra đường hỏi tôi: "Con không thương má ba à?".

Mà má ba thì giọng ngọt lịm, Thanh Nga mà. Chỉ một câu nói đó thôi mà tôi òa lên, chạy tới ôm má ba".

Nam NSƯT 60 tuổi kể về hành động "vô phép" với Thanh Nga - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Thanh Nga

NSƯT Hữu Châu sinh năm 1966 tại TP.HCM. Ông là một trong những gương mặt gạo cội hàng đầu của nền sân khấu kịch miền Nam.

Xuất thân từ gia tộc cải lương danh tiếng Thanh Minh - Thanh Hằng, Hữu Châu ghi dấu ấn đặc biệt qua hàng loạt vai diễn kinh điển như Nguyễn Trãi (Bí mật vườn Lệ Chi) hay Lôi Báo (Dạ cổ hoài tịnh). Không chỉ tỏa sáng ở vai chính kịch nội tâm sâu sắc, ông còn chinh phục khán giả bởi nét diễn hài hước, duyên dáng trên sân khấu Ngày xửa ngày xưa.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất phong phú ở cả kịch nói, điện ảnh và truyền hình, Hữu Châu còn là một người thầy tận tụy đào tạo nhiều thế hệ diễn viên trẻ. Hiện nay, ở tuổi U60, ông vẫn bền bỉ hoạt động nghệ thuật và là tên tuổi được đông đảo đồng nghiệp, công chúng kính trọng.

Bi kịch của ông hoàng nhạc nhẹ miền Bắc
Tags

Hữu Châu

Thanh Nga

bà bầu thơ

Bảo Quốc

Cải lương

nghệ sĩ miền nam

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