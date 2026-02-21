Nữ NSƯT ở Mỹ ngày mùng 3 Tết vội bay về nước, chồng than: "Mới về đã đi rồi"

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã chia sẻ những hình ảnh cô vội ra sân bay ở Mỹ để đáp chuyến bay về Việt Nam. Vì đi gấp nên chỉ có mẹ ruột và chồng Ngọc Huyền ra sân bay tiễn cô.



Ngọc Huyền chia sẻ tại sân bay: "Xin chào mọi người, tôi và mẹ tôi đang ở sân bay Los Angeles. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết theo lịch âm. Mẹ tôi đưa tôi ra sân bay để về Việt Nam.

Ngọc Huyền và mẹ ruột

Tôi đi hơi trễ nên sân bay vắng hoe không còn một ai luôn nhưng nhân viên ở sân bay vẫn nhiệt tình và rất dễ thương, chỉ dẫn tôi tận tình, chu đáo.

Tôi xin chúc quý bà con cô bác một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều sức khỏe. Tôi phải bay về Việt Nam ngay hôm nay vì mùng 6 Tết là tôi có show ở Việt Nam rồi.

Nhưng tôi phải về sớm hơn. Nếu tôi bay từ hôm nay thì sáng ngày mùng 5 mới về tới Việt Nam và tôi sẽ dành một ngày mùng 5 để lau dọn nhà cửa, cúng bái đầu năm.

Hiện giờ ở Việt Nam mình đang là mùng 4 Tết và tôi về tới TP.HCM là đúng sáng mùng 5 Tết và tôi sẽ đăng clip này vào hôm mùng 5 Tết. Tại Mỹ giờ này đang là tối mùng 3 Tết.

Chồng Ngọc Huyền

Tôi cũng đã ăn Tết, cúng ông bà tổ tiên xong hết rổi. Tôi đã làm xong mọi lễ nghĩa trong ngày Tết. Ngày giao thừa 30 thì tôi mời ông bà về ăn Tết, tới mùng ba cúng hóa vàng đưa ông bà đi.

Sau khi làm xong mọi lễ nghĩa, tôi về Việt Nam lo công việc của mình. Sau khi về Sài Gòn, tôi bay ra Hà Nội vì có một show khá lớn ở đó, kết hợp thăm quê nội luôn. Sau đó tôi về lại Sài Gòn ngày mùng 8, tiếp đó đi một show rằm tháng giêng, đi thêm một show cho đình và show ở Bạc Liêu cùng đoàn Huỳnh Long".

Chồng Ngọc Huyền vừa đẩy hành lý cho vợ vừa than: "Mới về đã lại đi nữa rồi! Phải chi anh đi để em ở nhà với mẹ, anh đi rồi anh hát cho em luôn". Ngọc Huyền đáp: "Thế anh đi đi để em ở nhà với mẹ".

Được biết, thời gian gần đây Ngọc Huyền khá bận rộn đi đi về về. Cô ở Việt Nam nhiều hơn ở Mỹ và chỉ mới quay lại Mỹ vài ngày trước Tết để ăn Tết cùng gia đình, chồng con. Ngọc Huyền hiện đi diễn, kinh doanh chủ yếu ở Việt Nam.