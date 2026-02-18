Trường Giang nói thẳng không muốn giành giật

Vừa qua, tại chương trình Have a sip, nghệ sĩ Trường Giang đã chia sẻ quan điểm về sự nghiệp. Anh nói: "Tôi luôn giữ trong đầu suy nghĩ rằng, mỗi giai đoạn là một hành trình khác nhau chứ không thể nào là một đường thẳng. Có nhiều sự ảnh hưởng về học vấn, kiến thức, tư duy làm nghề, cách nhìn nhận và gia đình mình.

Trường Giang

Không ai đủ năng lượng làm tất cả mọi thứ và trên thế giới này cũng không có người nào dám đứng ra nói rằng tôi vừa giàu có, là tỷ phú, vừa có gia đình hạnh phúc, làm được nhiều thứ nọ kia, tất cả mọi thứ tôi đều lo được hết.

Ông trời không bao giờ cho ai hết mọi thứ. Khi có một gia đình ấm êm thì sự nghiệp phải nhún nhường lại, vì lúc đó năng lượng đã dồn vào gia đình rồi. Khi gia đình ổn định rồi, tôi mới rút năng lượng đó ra để tập trung vào sự nghiệp.

Cũng không có ai trên đời này ở đỉnh cao mãi mãi. Đồ thị hình sin luôn có chiều lên và chiều xuống, tôi phải chấp nhận điều đó.

Hiện tại đang là thời điểm của các bạn trẻ như các bạn trong Anh trai say Hi. Đây là thời điểm các bạn gặt hái được nhiều thành công. Nhưng rồi cũng sẽ có các bạn "say ba", "say bốn", "say năm" nổi lên.

Trường Giang và bà xã Nhã Phương

Tôi chưa bao giờ có ý định giành giật mọi thứ về tôi. Tôi không có năng lượng để làm điều đó và có muốn cũng không làm được. Tôi cũng là người ít nhận phỏng vấn, lên talkshow, tôi không thích trả lời phỏng vấn báo chí nhiều".

Tiếp đó, Trường Giang chia sẻ về cảm giác khi làm bố lần thứ ba: "Cảm giác vẫn thích lắm. Mỗi một đứa con chào đời với tôi còn lớn hơn cả một bước ngoặt. Nó là một nhịp tim mới trong người tôi. Ba đứa con tôi hợp lại để chung nhịp tim với vợ chồng tôi.

Vợ chồng tôi đặt tên con theo những ý nghĩa riêng với chúng tôi. Vợ chồng tôi nếu theo sự ở đời thì sẽ không thể là vợ chồng. Đến khi đã là vợ chồng rồi thì có Destiny là đứa con đầu tiên.

Theo dự tính của bác sĩ là phải đẻ mổ vì hệ xương của vợ tôi không cho phép, đúng ngày đó con sẽ ra đời. Tôi đã tính ngày đó sẽ từ nước ngoài bay về để đón con ra đời theo lịch mổ từ bác sĩ, nhưng không, nó ra đời sớm một hôm và đẻ tự nhiên luôn. Lúc đó tôi còn đang trên máy bay".