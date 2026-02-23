Nữ NSƯT ở Mỹ mùng 5 Tết về nước: Được tặng lắc vàng ngay tại sân bay

Sau hơn một ngày ngồi trên máy bay, sáng ngày mùng 5 Tết vừa qua, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã từ Mỹ về nước và đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.



Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng khi về nước, liên tục cười nói. Trong lúc đang đi, Ngọc Huyền được một khán giả nhận ra và khen trẻ đẹp, cô sung sướng thốt lên: "Mới đầu năm đã được khen trẻ, vui quá, cảm ơn!".

Cô còn cao hứng cất giọng hát chào xuân giữa sân bay khiến ai cũng chú ý. Vừa hát, cô vừa chúc mừng năm mới khắp mọi người ở sân bay và nói: "Tôi đoàn viên với cha mẹ bên Mỹ rồi, giờ về đoàn viên với fan và các em kết nghĩa của tôi".

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi đem cả máy tập thể dục từ Mỹ về, quyết phải giảm cân, gầy hơn nữa để hát với các kép nam trẻ hơn tôi như Võ Minh Lâm, Vũ Luân vào hôm 29 tháng 3 tới đây.

Hôm qua tôi bị trễ máy bay nên vội quá. Do chồng tôi đi làm về trễ nên đưa tôi ra sân bay trễ, thành ra cập rập quá, phải gửi quà về sau cho mọi người. Quan trọng là tôi vẫn về kịp show".

Đặc biệt, có nhiều khán giả và fan hâm mộ đã đợi sẵn ở sân bay để tặng hoa chào đón Ngọc Huyền về nước. Dù nữ nghệ sĩ bay đi bay về liên tục trong năm nhưng cô vẫn được chào mừng mỗi khi về nước. Trong đó có cả những fan nhỏ tuổi. Có khán giả còn tới lì xì cho Ngọc Huyền.

Thậm chí, có khán giả còn tặng lắc vàng cho Ngọc Huyền nhưng giấu tên. Cô nói: "Tôi không biết người tặng là ai vì giấu tên nhưng tôi thấy đẹp quá nên đeo luôn, lấy may đầu năm".

Nhiều khán giả ở sân bay thấy vậy cũng chạy tới xin chụp hình với Ngọc Huyền cho thấy nữ nghệ sĩ vẫn khá nổi tiếng.

Nghệ sĩ Ưu tú Ngọc Huyền là một trong những gương mặt tiêu biểu của sân khấu cải lương Việt Nam, đặc biệt thành công trong thập niên 90. Chị sở hữu chất giọng truyền cảm cùng ngoại hình sáng sân khấu với đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, gắn liền với nhiều vai diễn trong các vở tuồng cổ và xã hội.

Bên cạnh cải lương, Ngọc Huyền còn lấn sân sang lĩnh vực ca nhạc và nhận được sự đón nhận nhất định từ khán giả đại chúng. Sau thời gian định cư tại nước ngoài, chị vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật và thường xuyên trở về quê hương để tham gia các chương trình biểu diễn. Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao, nữ nghệ sĩ vẫn giữ được sức hút riêng và lòng nhiệt huyết đối với bộ môn nghệ thuật truyền thống.