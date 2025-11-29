Nữ NSƯT ở Mỹ bay về nước gấp giải quyết 1 việc quan trọng, nhắn nhủ ông xã

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã ra sân bay ở Mỹ để đáp chuyến bay gấp về Việt Nam xử lý một công việc quan trọng.

Ngọc Huyền và mẹ

Như thường lệ, mẹ ruột và ông xã Ngọc Huyền luôn là hai người tháp tùng cô ra sân bay. Cô nói: "Hôm nay là một ngày thu se lạnh, ông xã và mẹ lại đưa tôi ra phi trường. Hôm nay không kẹt xe lắm nên đi khá nhanh. Đang kỳ nghỉ lễ nên mọi người ít đi lại.

Tôi có công việc gấp nên phải bay về Việt Nam trong vài ngày để xử lý rồi lại về Mỹ luôn để ăn tối với gia đình. Nguyên một vali này tôi mang theo là để chứa đồ thiện nguyện. Tôi về để làm một chuyến từ thiện.

Tôi bay về Việt Nam trong vài ngày cuối tháng 11 này vì có rất nhiều chuyện quan trọng tôi cần giải quyết. Tôi cũng vừa hoàn thành một show diễn gây quỹ cứu trợ bà con miền Trung, rất vui vì show thành công, thu được số tiền quyên góp khá lớn.

Tôi đi về Việt Nam tiền trạm trước cho chuyến đi thiện nguyện lần này. Tôi đi tiền trạm cho cả hai nhóm thiện nguyện khác nhau.

Ngọc Huyền và ông xã

Tiếp đó, tôi dự lễ cúng 100 ngày cố nhạc sĩ tài hoa Phạm Đức Thành, người bạn thân của tôi từ lúc mới vào nghề, tới giờ hơn 40 năm rồi. Tôi bay ra Hà Nội dự lễ cúng 100 ngày rồi lại vào Sài Gòn để lo nhóm thiện nguyện của tôi, làm việc với bên truyền thông của tôi.

Năm nay, tôi cũng nhận được hai đề cử giải thưởng do hai phim tôi làm là Kén cá chọn chồng với Yêu nhau ngày nắng ấm. Mong mọi người ủng hộ tôi. Tôi còn họp nhóm cửa hàng trà sữa của tôi để đi từ thiện. Tôi vẫn nhớ mấy món trà sữa ở cửa hàng.

Tôi ra sân bay ngủ có hai tiếng rồi lại lên máy bay để bay nên đuối luôn, giờ rất buồn ngủ. Tôi đi ngắn ngày thôi nhưng vẫn quyến luyến mẹ với ông xã. Cảm ơn hai người đã tiễn tôi ra sân bay".

Nữ nghệ sĩ xúc động ôm chặt lấy mẹ ở sân bay và nói: "Tôi lớn tuổi rồi nhưng vẫn ôm mẹ nhõng nhẽo. Mẹ về nhà lo cho bố nha". Tiếp đó, cô ôm hôn chồng và dặn dò: "Anh ở nhà lo cho bố với mẹ giùm em".