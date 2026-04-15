Nữ NSƯT nói một bảo vệ ngân hàng: “Em làm tôi thất vọng vì giọng em bị đuối và rớt nhịp"

Tùng Ninh |

"Ở vọng cổ khó nhất là phần hò, nếu không đi học mà lơ tơ mơ là rất dễ bị rớt nhịp hò", Ngọc Huyền nói.

Mới đây, chương trình Ngôi sao miệt vườn đã lên sóng với sự tham gia của NSƯT Minh Nhí, NSƯT Ngọc Huyền và danh ca Châu Thanh trong vai trò giám khảo.

Chương trình tuần này có nhiều tiết mục hấp dẫn, trong đó ấn tượng nhất là sự xuất hiện của một nam bảo vệ ngân hàng với giọng hát ngọt ngào tên Lý Thành Lập – cũng là một Youtuber có nhiều lượt theo dõi.

Bảo vệ ngân hàng Lý Thành Lập

Lý Thành Lập chia sẻ: "Gia đình tôi không ai theo nghệ thuật. Tôi ở dưới Sóc Trăng, nghề chính là bảo vệ. Tôi đang làm bảo vệ cho một ngân hàng. Tôi lên Sài Gòn thi như vậy là phải đổi ca trực cho đồng nghiệp".

Ngọc Huyền nói: "Tôi có theo dõi kênh Youtube của em này nhưng giờ mới biết mặt, thấy thương quá. Em ấy thương văn nghệ sĩ lắm. Hay đi theo quay các nghệ sĩ, chương trình ca nhạc. Cảm ơn em nhiều.

Em có giọng hát rất hay và tôi phải khen em nhiều. Em hát bài bản đoạn đầu rất hay, nhịp nhàng dữ lắm. Nhưng tới câu vọng cổ, em làm tôi thất vọng vì giọng em bị đuối và rớt nhịp. Ở vọng cổ khó nhất là phần hò, nếu không đi học mà lơ tơ mơ là rất dễ bị rớt nhịp hò. Nhưng nhìn chung về cảm xúc là rất hay".

Nghệ sĩ Minh Nhí nhận xét: "Tôi có để ý và thấy bạn này đi từ quê xa xôi lên bị cảm, mất giọng nhưng hôm nay vẫn ca rất tốt. Về chuyên môn cải lương thì hai người kia sẽ góp ý nhưng cá nhân tôi thấy bạn có chất giọng và rất tự tin, từ nhà chữ, nói năng, diễn xuất đều như một người có nghề, có học hành".

Danh ca Châu Thanh nhận định: "Em Lập có bài hát quá hay, lời văn thật quá. Lần đầu tôi được nghe bài hát này. Em có sự tự tin và rất duyên dáng. Tôi thích phần đầu của em nhưng phần sau phải cố gắng hơn nữa để tuyệt vời hơn. Phần đầu em ca bay quá, tôi ngồi nghe mà đã hết cả người, tự hỏi sao bảo vệ mà có giọng hay thế này".

