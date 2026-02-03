Nữ NSƯT miền Nam về Mỹ sau hơn 1 tháng ở Việt Nam, nói quan hệ với Dược Sĩ Tiến

Sau hơn một ngày bay, mới đây nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã đặt chân xuống sân bay ở Mỹ. Được biết, nữ nghệ sĩ vừa có thời gian dài ở Việt Nam để thực hiện nhiều công việc, chương trình, buôn bán kinh doanh và vội trở về Mỹ để ăn Tết cùng gia đình.



Ngọc Huyền ôm hôn chồng

Ngọc Huyền tỏ ra vô cùng hạnh phúc khi được mẹ ruột và chồng ra tận sân bay đón. Chồng Ngọc Huyền ít nói nhưng rất yêu thương vợ, vừa tới đã lao vào khuân vác hành lý cho vợ. Nữ nghệ sĩ cũng ôm hôn ông xã ngay tại sân bay để bày tỏ tình cảm thắm thiết.

Đặc biệt, lần này còn có cả con trai của Ngọc Huyền là Hà Nam ra đón, khiến cô vô cùng bất ngờ. Con trai Ngọc Huyền còn mang theo một bó hoa để chào mừng mẹ trở về. Trên bó hoa lại là dòng chữ do con gái Ngọc Huyền là Hà Tiên viết.

Ngọc Huyền sung sướng lao tới ôm chầm lấy con trai và thốt lên: "Cho mẹ ôm con nào. Trời ơi, thương con quá! Mẹ nhớ con lắm, đi suốt một tháng rưỡi giờ mới được gặp con".

Con trai Ngọc Huyền tự lái xe ô tô để chở mọi người. Ngọc Huyền nói: "Cảm ơn Hà Nam đã lái xe đón mẹ. Cảm ơn bà ngoại đã tới đón con. Chắc Hà Nam nhớ mẹ lắm rồi, lần này mẹ đi lâu quá".

Ngọc Huyền ôm hôn con trai

Nữ nghệ sĩ còn tiết lộ, sắp tới Dược Sĩ Tiến từ Việt Nam qua sẽ cùng cả nhà Ngọc Huyền đi Las Vegas chơi. Cô gọi thân mật Dược Sĩ Tiến là "cậu Tiến", cho thấy sự thân thiết giữa gia đình Ngọc Huyền và Dược Sĩ Tiến, điều ít ai biết.

Ngọc Huyền nói với mẹ: "Cậu Tiến sẽ ở khách sạn, đi tới 9, 10 người liền. Mới hôm qua con nói chuyện với nó xong".

Ngọc Huyền kết hôn với anh Đông Nguyễn là con trai của danh ca Thanh Tuyền. Hai người con là Hà Tiên và Hà Nam đều ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt. Ngọc Huyền rất chú trọng dạy các con giữ gìn tiếng mẹ đẻ và bản sắc văn hóa Việt Nam ngay trên đất khách.