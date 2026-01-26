Nữ NSƯT miền Nam mong ước được phong NSND: "Tôi nói thẳng"

Vừa qua, tại một livestream, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã bày tỏ khao khát được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Cô nói: "Tôi may mắn có được danh hiệu của nhà nước cấp cho là nghệ sĩ ưu tú.

Cát Tường

Tôi đang phấn đấu lên được nghệ sĩ nhân dân, cái này tôi nói thật. Thực ra, những danh hiệu đó không cho tôi thêm đồng xu cắc bạc nào hết nhưng ai làm nghệ thuật như tôi cũng khát khao có được danh hiệu. Vì danh hiệu cho thấy tôi được người khác công nhận, ít nhất là từ anh chị em đồng nghiệp.

Tôi nói thẳng, nhiều người kêu danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân thì được cái gì, đúng là không được gì hết nhưng được nhiều thứ khác.

Ví dụ, trong một chương trình khi MC giới thiệu tên nghệ sĩ, tôi có danh hiệu nghệ sĩ ưu tú hoặc nghệ sĩ nhân dân sẽ được giới thiệu trước. Có nhiều người tên tuổi lớn hơn tôi, hoạt động trước tôi nhưng vì không có danh hiệu nên nhiều khi được đọc sau tôi.

Tôi rất hãnh diện khi được phong nghệ sĩ ưu tú cách đây 6 năm và mộng ước của tôi là được phong nghệ sĩ nhân dân. Tôi luôn mong muốn được như vậy".

Nghệ sĩ ưu tú Cát Tường là một gương mặt đa tài và đầy bản lĩnh của làng giải trí Việt Nam. Khởi đầu sự nghiệp với giải Ba Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996, cô nhanh chóng bén duyên với điện ảnh và tạo dấu ấn đậm nét qua vai diễn phản diện "Yến" trong bộ phim kinh điển Đồng tiền xương máu. Với lối diễn xuất sắc sảo, có chiều sâu, cô đã khẳng định vị thế tại sân khấu kịch 5B Võ Văn Tần và nhận danh hiệu NSƯT vào năm 2019.

Không chỉ dừng lại ở diễn xuất, Cát Tường còn được mệnh danh là "bà mối quốc dân" nhờ sự dẫn dắt duyên dáng, tâm lý trong chương trình Bạn muốn hẹn hò, giúp kết nối hàng trăm cặp đôi.

Suốt hơn 20 năm làm nghề, cô luôn cháy hết mình với nghệ thuật dù ở vai trò diễn viên, ca sĩ hay người dẫn chương trình. Những cống hiến bền bỉ và cá tính thẳng thắn đã giúp cô chiếm trọn tình cảm của khán giả nhiều thế hệ. Sự nghiệp của Cát Tường là minh chứng cho tinh thần lao động nghiêm túc và khả năng biến hóa không ngừng trong môi trường showbiz đầy biến động.