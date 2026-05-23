Nữ NSƯT làm mẹ đơn thân: "Nói gia đình tôi thiếu giáo dục là không đúng"

Tùng Ninh
|

"Tôi xin tiếp thu, xem xét lại và nhắc con vấn đề này, rằng lên mạng thì phải ăn nói giống gia đình người ta", NSƯT Cát Tường nói.

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã lên tiếng trước một số ý kiến cho rằng con gái nói chuyện "hỗn" với cô. Cô nói: "Tôi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ ngọt ngào với con gái được, không hiểu sao tôi làm vậy là nổi da gà. Kể cả ba mẹ tôi từ nhỏ cũng không bao giờ ngọt ngào với tôi theo kiểu ôm con, kêu thương con…

- Ảnh 1.

Cát Tường

Nhà tôi ngộ như vậy đó, chưa bao giờ cha mẹ và con cái nói chuyện ngọt ngào với nhau dù có thể đùa giỡn với nhau. Nó tạo thành thói quen rồi.

Chưa nói đến Nauy, ngay cả bản thân tôi tới giờ gần 50 tuổi đầu mà nhiều lúc nói chuyện với cha mẹ còn cảm thấy bị hố. Thực ra, những lúc nói chuyện đàng hoàng thì nhà tôi rất trật tự, nề nếp. Tôi và em trai tôi hồi xưa ăn đòn suốt, chỉ cần nói hỗn là ăn bạt tai.

Nhưng sau này gia đình tôi lại đổi cách nói chuyện, xưng hô với nhau như bạn bè, nên nhiều khi đùa giỡn quá mức lại thành bị quá trớn.

Mỗi lúc quá trớn như vậy, ba mẹ tôi lại nhắc ngay và tôi cũng im, cười hề hề. Có thể do Nauy lớn lên trong môi trường như vậy, nên nói chuyện với ông bà ngoại hay với tôi cũng giống tôi nói chuyện với ba mẹ tôi.

- Ảnh 2.

Con gái Cát Tường

Tôi không bào chữa, nhưng tôi thấy đó không phải mất dạy hay thiếu giáo dục. Rõ ràng cha mẹ tôi đã dạy tôi rất nhiều và chính tôi cũng dạy con tôi nghiêm khắc. Con tôi cũng từng bị tôi cho ăn đòn lúc nhỏ, nói sai vẫn ăn đòn. Nhưng do cách nói chuyện là như vậy thôi.

Bây giờ con tôi lớn rồi, bị quen cách nói chuyện, hành xử như vậy ngấm vào trong máu rồi, nên nói con tôi mất dạy thì tội, nó không phải như vậy.

Tôi nói chuyện với con hay xưng bạn – tôi nên con tôi nói chuyện với tôi cũng xưng hô lại như vậy thôi. Đó là kiểu nói chuyện của gia đình tôi, khi lên mạng thì cộng đồng mạng ý kiến.

Tôi xin tiếp thu, xem xét lại và nhắc con vấn đề này, là lên mạng thì phải ăn nói giống gia đình người ta. Còn nếu nói gia đình tôi không có giáo dục là không đúng. Gia đình tôi người miền Trung, ba mẹ tôi và tôi nói chuyện với con rất đàng hoàng".

