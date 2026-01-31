Nữ NSƯT làm mẹ đơn thân hỏi việc sinh con ở tuổi 50, bị con nói thẳng

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã đi làm tóc cùng con gái. Trên xe, nữ nghệ sĩ bất ngờ hỏi con: "Bây giờ lỡ đâu mẹ sinh thêm em bé thì con nghĩ sao? Ai biết đâu được, nhỡ đâu ông trời cho số của mẹ vẫn còn đứa con nữa thì sao? Con nghĩ mẹ có nuôi được tiếp như nuôi con không? Tự nhiên có bầu thì sao?".

Cát Tường và con gái

Con gái Cát Tường không cần suy nghĩ, đáp thẳng: "Không! Mẹ mà có con nữa chắc mẹ đá nó ra chuồng gà. Ngày xưa mẹ còn chẳng thèm nuôi con nữa là bây giờ.

Hơn nữa, mẹ 50 tuổi là đẻ con là sống ích kỷ với đứa con đó vì tuổi này đẻ con rất dễ bị bệnh. Không có bác sĩ nào khuyến khích 50 tuổi đẻ con".

Cát Tường thốt lên: "Trời ơi, mới lúc nãy tôn vinh mẹ xong giờ lại chê mẹ ngay. Mẹ chẳng nuôi con mà con lớn được đến giờ?

Nhiều người như cô Hạnh Thúy, cô Kim Chi, cô Hồng Vân đều bảo mẹ là: "Tường ơi mày đẻ thêm đứa nữa đi rồi mày cưng nó, nhớ lắm, thương nó lắm". Mẹ cũng bảo không có chuyện đó, mẹ thương thì thương chứ không thể ẵm con suốt ngày được.

Các cô ấy lại bảo, tại lúc đó mẹ còn trẻ, còn nhiều nhu cầu kiếm sống, yêu đương, còn giờ lớn tuổi rồi mà có con thì sẽ rất yêu thương, chiều chuộng nó. Mẹ thì chưa trải qua cảm giác đó nên không biết thế nào".

Con gái Cát Tường vân khẳng định: "Không có chuyện đó đâu, rồi mẹ sẽ lại như với con ngày xưa thôi, không có ôm hôn, cưng chiều gì cả. Người ta sống tình cảm thì vậy chứ mẹ đâu phải người như thế. Mẹ nuôi con như thế nào thì nuôi đứa nữa cũng như thế".

Cát Tường nói với con: "Để tôi chống mắt lên xem mai mốt bạn làm mẹ, bạn có được như tôi không". Con gái Cát Tường chia sẻ: "Con không trách mẹ vì ai cũng lần đầu làm mẹ, nhưng ai cũng lần đầu làm con.

Bây giờ, người ta cũng hay bảo không có anh chị em ruột nào chung một cha mẹ vì cách nuôi dạy, đối xử của cha mẹ với con đầu lòng và con tiếp theo sẽ khác nhau, lần đầu nuôi con khác với những lần sau. Vì thế, con chỉ đẻ một đứa duy nhất, không đẻ lần hai".

Tiếp đó, Cát Tường gợi ý con gái nên tìm bác sĩ để tìm cách sinh đôi nhưng con gái quan niệm chuyện con cái là trời cho, phải để tự nhiên.