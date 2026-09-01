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Nữ NSƯT là mẹ đơn thân phản bác tin đồn với người đàn ông có vợ SN 1973, quê Long An

Tùng Ninh
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Cát Tường luôn đính chính tin đồn tình cảm với diễn viên Tiết Cương SN 1973.

Mới đây, tại chương trình Thật và giả, NSƯT Cát Tường đã lên tiếng về hiểu lầm tình cảm với diễn viên Trung Dũng.

Cô nói: "Rất nhiều khán giả trong và ngoài nước hiểu lầm, tưởng tôi và anh Trung Dũng là vợ chồng.

Cát Tường lên tiếng phản bác tin đồn tình cảm với diễn viên Tiết Cương năm 2026 - Ảnh 1.

Cát Tường

Hồi chúng tôi đóng chung một phim vào vai vợ chồng và tôi mang bầu, nhiều người còn vào hỏi tại sao vợ chồng tôi giàu có mà đi đẻ ở bệnh viện tồi tàn, không được sang trọng như các nghệ sĩ khác. Họ đồn tôi mang bầu với anh Trung Dũng.

Dù người ta nói chúng tôi là vợ chồng nhưng tôi chưa bao giờ đính chính. Tôi đọc được rất nhiều bình luận nhưng tôi không trả lời họ để thanh minh rằng chúng tôi chỉ là anh em, đang đóng phim thôi.

Ngày hôm nay, anh Trung Dũng cũng nói chúng tôi chỉ là anh em. Nhưng nhiều người vẫn không tin, vậy đâu là thật đâu là giả? Cái thật là tốt hay giả là tốt? Tại sao tôi không lên tiếng đính chính.

Cái thật ở đây là thật trên phim ảnh. Tôi không phản bác vì hình ảnh vợ chồng đó là tốt cho bộ phim, cũng là một hình ảnh đẹp, không ảnh hưởng đến ai, lại tốt cho sự nghiệp của chúng tôi.

Cát Tường lên tiếng phản bác tin đồn tình cảm với diễn viên Tiết Cương năm 2026 - Ảnh 2.

Cát Tường và Tiết Cương

Không phải chúng tôi im lặng là lừa dối khán giả. Tôi thấy nó tốt nên im lặng. Còn những khán giả nào theo dõi chúng tôi thì biết rằng anh em tôi chơi với nhau từ xưa tới giờ. Đó là thật ở ngoài đời còn là vợ chồng thì chỉ ở trên phim. Anh Trung Dũng cũng không bao giờ phản bác.

Nhưng có những cái hiểu lầm làm ảnh hưởng đến người khác thì tôi phải lên tiếng ngay. Ví dụ, nhiều người nói tôi và Tiết Cương là một đôi, nên về chung một nhà, tôi phải đính chính ngay. Lí do vì Tiết Cương đã có vợ.

Nếu cứ để khán giả hiểu lầm như vậy, tôi sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của Tiết Cương. Khi họ ghét tôi mà nói những điều không có thật, tôi sẽ giãy nảy lên".

Trung Dũng tiếp lời: "Lí do tôi không phản bác tin đồn vì tôi độc thân. Việc đồn đại tôi với Cát Tường là vợ chồng cũng chẳng ảnh hưởng tới ai trong gia đình tôi. Cát Tường cũng độc thân nên có ghép đôi cũng chẳng ảnh hưởng tới gia đình Cát Tường".

"Tôi nghèo, nhà nhỏ vậy thôi nhưng ăn bào ngư Úc, thịt bò Úc"
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Cát tường

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