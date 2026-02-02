Nữ NSƯT là mẹ đơn thân đi Mỹ đón Tết, nói 1 điều

Mới đây, tại một livestream, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về dự định đón Tết của mình. Cô nói: "Năm nay là năm đầu tiên tôi đón Tết ở Mỹ. Tôi đi Mỹ chơi đúng dịp Tết vì ra Tết là tôi phải vào đóng hai phim mới cùng lúc, rất bận nên không có nhiều thời gian.

Cát Tường

Quán cà phê của tôi cũng phải bán tới 27 Tết mới nghỉ, ra Tết lại đi quay phim luôn, nên thành ra tôi được nghỉ có 12 ngày thôi. Vì thế nên tôi mua vé đi Mỹ chơi luôn, đi được có 10 ngày thôi.

Ai cũng kêu tôi sao không đi Mỹ từ lúc đóng quán cà phê, nhưng tôi vẫn phải đón giao thừa xong mới đi. 50 năm nay tôi luôn đón giao thừa cùng cha mẹ. Năm nay còn có con gái tôi từ Úc về ăn Tết, nên tôi phải ở nhà đón giao thừa với gia đình.

Theo kế hoạch, tôi sẽ cùng con gái về Vĩnh Long ngày 27, ở tới ngày giao thừa để đón Tết, ăn giao thừa. Tới sáng mùng 1 cả nhà tôi sẽ đi chùa. Sau đó tôi lên lại Sài Gòn và tối đó ra sân bay để bay sang Houston (Mỹ) luôn.

Tôi chơi ở Houston chơi 5 ngày rồi sang California chơi 3 ngày, lái xe sang Las Vegas chơi 1 ngày rồi về lại California. Từ California, tôi bay thẳng về Việt Nam rồi đi quay phim luôn, vào làm việc luôn.

Cát Tường ở Mỹ

Trời ơi, tôi đi Mỹ chơi mà đi được có 10 ngày, cộng hai ngày trên máy bay là 12 ngày, mệt oải luôn.

Tôi qua Mỹ vào ngày 18 tháng 2 dương lịch tức mùng 1 Tết. Sáng mùng 2 Tết tôi đã có mặt ở Mỹ rồi".

Nghệ sĩ Cát Tường là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt qua nhiều vai trò như diễn viên điện ảnh, kịch nói và người dẫn chương trình. Khởi đầu sự nghiệp bằng giải Ba Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 1996, cô sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật đa dạng. Trong lĩnh vực diễn xuất, cô ghi dấu ấn đậm nét với những vai phản diện hoặc những người phụ nữ có cá tính mạnh, tiêu biểu là vai Yến trong phim Đồng tiền xương máu.

Bên cạnh đóng phim, cô còn là một "bà mối" mát tay, gắn liền với sự thành công của các chương trình hẹn hò trong nhiều năm liền. Phong cách dẫn dắt của cô thường thẳng thắn, pha chút hóm hỉnh và luôn tràn đầy năng lượng.

Dù gặt hái được nhiều thành công và được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT, cuộc đời riêng của cô cũng trải qua không ít thăng trầm, thử thách. Hiện tại, cô vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật và thử sức ở nhiều dự án cá nhân mới. Khán giả yêu mến cô bởi sự bản lĩnh, quyết đoán và lối sống chân thực, không ngại đối mặt với dư luận.