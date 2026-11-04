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Nữ NSƯT là mẹ đơn thân: "Anh em tôi đang hẹn hò nhau qua Mỹ"

Tùng Ninh
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"Anh em tôi đang hẹn hò nhau qua Mỹ" – NSƯT Cát Tường nói.

Vừa qua, tại cuộc gặp gỡ với bạn thân là diễn viên Tiết Cương, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về công việc hiện tại của mình sau khi nghỉ hưu sớm.

Cô nói: "Tôi xin thông báo với quý vị là Tiết Cương đi Mỹ về xong thì đợt tới đến lượt tôi đi Mỹ tiếp.

NSƯT Cát Tường chia sẻ về cuộc sống và dự định hẹn hò ở Mỹ năm 2026 - Ảnh 1.

Đáng lẽ là tôi đi Mỹ đợt này luôn rồi, nhưng tôi nhận show liên tục. Thực ra các show này đều không có tiền bạc gì vì tôi đi tập kịch, diễn kịch.

Tôi về Cần Thơ diễn vở kịch cho Hạnh Thúy, rồi tập hai vở kịch để diễn cho Hòa Hiệp thi đại học. Diễn kịch như vậy thì có tiền bạc gì đâu, tôi làm vì đam mê là chính.

Tập xong phải đem đi phúc khảo, gói lại để đó. Tôi đi Mỹ 3 tuần sau về mới tập dượt lại lần cuối, rồi đem ra biểu diễn. Tôi còn làm thêm một vở kịch chiếu trên truyền hình nữa là tổng cộng 4 vở kịch cùng lúc.

Tiếp đó, tôi còn làm ban giám khảo cho một chương trình, rồi lên Đà Lạt hát 2 show cho trường đại học. Tuy ít tiền nhưng được làm đúng công việc mà mình đam mê thì rất vui. Tôi bận nhưng vui.

Chưa kể, kênh Youtube của tôi kết hợp với anh Trung Dũng bữa giờ lên sóng cũng hot quá trời, khán giả trong và ngoài nước đều coi. Vì thế, anh em tôi đang hẹn hò nhau qua Mỹ để quay hình, nhưng không biết có đi chung được không vì lịch mỗi đứa mỗi khác".

NSƯT Cát Tường chia sẻ về cuộc sống và dự định hẹn hò ở Mỹ năm 2026 - Ảnh 2.

Tiết Cương nghe vậy liền thốt lên: "Trời ơi, tôi không có show nên mới đi chơi còn Cát Tường show liên tục. Dù sao được làm việc mình thích là vui rồi".

NSƯT Cát Tường là một trong những nghệ sĩ đa năng thành công của nghệ thuật Việt Nam khi gặt hái dấu ấn ở cả vai trò diễn viên, ca sĩ lẫn MC. Sau nhiều năm miệt mài cống hiến và tích lũy, cô sở hữu khối tài sản dư dả, ổn định về tài chính và chăm lo chu đáo cho con gái trưởng thành.

Dù có cuộc sống giàu có và chủ động chọn lối sống "nghỉ hưu sớm" để tận hưởng tự do, di chuyển du lịch khắp nơi, nữ nghệ sĩ vẫn không hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Cô linh hoạt theo đuổi đam mê một cách thong dong thông qua làm vlog và làm nghệ thuật với tinh thần thoải mái. Dù trải qua đường tình duyên trắc trở, cô vẫn giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ và làm chủ cuộc sống viên mãn, tự do của mình.

Nam nghệ sĩ SN 1965 sống ở Mỹ, nhắn nhủ vợ hay ghen
Tags

Cát tường

Tiết Cương

Trung Dũng

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Thật giả

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