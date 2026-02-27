Nữ NSƯT không sắm Tết, để tiền cứu giúp 1 sinh viên tai nạn liệt giường

Mới đây, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ một clip quay lại cảnh cô và cha ruột đi từ thiện cuối năm ở quê nhà Vĩnh Long. Được biết, đây là hoạt động thường niên của Cát Tường, cứ đến dịp cuối năm là cô sẽ trích tiền đi từ thiện ở quê hương.

Cát Tường thăm hỏi cậu sinh viên

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Hai cha con tôi mới về quê, chưa kịp trưng bày nhà cửa ngày Tết, thì bên địa phương đã gọi điện thông báo có hoàn cảnh một bạn sinh viên nào đó bị tai nạn, nhờ tôi đến thăm hỏi và giúp đỡ.

Thế là hai cha con tôi đóng cửa đi luôn, kệ nhà cửa, cứ làm phước cái đã. Năm nay nhà tôi không mua bất cứ một cái gì hết, chỉ toàn lấy đồ cây nhà lá vườn vào trang trí.

Năm nay tôi rất tiết kiệm, chỉ dành tiền để đem đi cho người ta chứ mua nhiều về cúng bái xong cũng bỏ đi lại phí phạm, nhà tôi cũng không ăn được. Thay vì thế, tôi dùng tiền đó đi giúp người nghèo".

Cát Tường và cha tự chạy xe máy đi dọc khắp con đường làng đầy sỏi đá, gập ghềnh, mới tới được nhà cậu sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Tới nơi, Cát Tường vô cùng xót xa khi chứng kiến hoàn cảnh của cậu sinh viên sinh năm 2005. Theo lời của cậu sinh viên thì cậu hiện đang học đại học Cần Thơ khoa Giáo dục Thể chất, sau này sẽ làm giáo viên dạy thể dục, mới nhập học được một tháng.

Mới đây, cậu gặp tai nạn chấn thương đốt sống cổ, dập tủy nên phải nằm một chỗ, không thể ngồi dậy được. Bác sĩ chẩn đoán chấn thương này phải mất rất lâu mới phục hồi được vì mất hẳn một đốt sống cổ, chèn đến hệ thần kinh trung ướng, phá hết tứ chi, không thể nhúc nhích được chân tay. Cậu sinh viên phải nằm liệt giường đã 5 tháng nay, gia cảnh khó khăn.

Mẹ của cậu sinh viên bật khóc nói: "Từ hồi cháu nó té tới giờ mất cũng phải 150 triệu rồi, nhưng chưa tới đâu vào đâu. Nhà tôi không có tiền, may mà được mọi người giúp đỡ, người cho năm chục, một trăm, năm trăm.

Nhà trường cũng có hỗ trợ và phải vay thêm tiền, không biết có trả nợ được không. Chồng tôi phải nghỉ làm một tháng chăm con bệnh, nhưng vì thế nên bị công ty đuổi luôn. Giờ hai vợ chồng tôi đều thất nghiệp, phải ở nhà chăm con rồi đi làm thuê làm mướn lòng vòng".

Do thời gian cuối năm gấp nên Cát Tường chỉ kịp lì xì cậu sinh viên 2 triệu ăn Tết và hứa sẽ lo thêm tiền rồi quay lại giúp đỡ sau. Cô nói: "Tôi không biết giúp được nhiều hay ít nhưng tôi hứa sẽ quay lại nữa".