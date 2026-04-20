Nữ NSƯT giàu có làm một việc trước khi về Mỹ

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Huyền đã tới Chùa Nghệ Sĩ (nơi có nghĩa trang nghệ sĩ, thờ các nghệ sĩ gạo cội của sân khấu) để làm một việc trước khi về lại Mỹ. Được biết, cô về nước được hơn 2 tuần để làm việc, biểu diễn, kinh doanh, ghi hình gameshow.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Mọi người biết tôi đang ở đâu không? Hôm nay tôi tới Chùa Nghệ Sĩ để thắp hương. Tôi đi hơi trễ vì đợi người mang hoa tươi đến cho tôi.

Tôi đặt 35 bó hoa để thăm mộ các cô chú, anh chị em nghệ sĩ ở đây. Tôi không nhớ hết được các cô chú, anh chị em nghệ sĩ ở đây nhưng có 5 người chắc chắn tôi phải dâng hoa.

Đó là bà ngoại tôi được nằm ở đây, rồi thần tượng lớn nhất của tôi là cô Thanh Nga, ngoại bảy Phùng Há – người thầy, người ân của tôi, người đã cống hiến cả đời cho nghệ thuật sân khấu, cộng đồng nghệ sĩ, chú Đức Lợi thầy tôi và ngoại Năm Đồ - người cúng khai sinh cho tôi. Tiếp đó, tôi thăm mộ các cô chú nghệ sĩ khác.

Các hoa này người ta chuẩn bị đẹp quá, bó nào cũng giống nhau, mỗi bó một màu. Tôi đặt 35 bó mà đẹp quá.

Thời năm 2003 tôi có về nước và hầu như ngoại Phùng Há đi chuyến từ thiện nào cũng có tôi. Lúc đó, đường vào Chùa Nghệ Sĩ xấu lắm.

Tôi và một người chị đã đóng góp mấy trăm triệu để làm đường vào đây. Mấy trăm triệu thời 2003 là lớn lắm. Tôi phát tâm trước, chị tôi ủng hộ sau. Chúng tôi đóng góp để tu bổ chùa, xây tháp cốt".

Chùa Nghệ Sĩ (Nhựt Quang Tự) tọa lạc tại Gò Vấp, TP.HCM, là ngôi chùa độc nhất vô nhị dành riêng cho giới văn nghệ sĩ. Đây không chỉ là nơi thờ tự Phật giáo mà còn là nghĩa trang đặc biệt, nơi yên nghỉ của nhiều tên tuổi lừng lẫy như NSND Phùng Há, NSƯT Thanh Nga.

Với không gian yên tĩnh và đậm chất hoài niệm, chùa là địa điểm tâm linh quan trọng để hậu thế tưởng nhớ những cống hiến cho nghệ thuật nước nhà. Hằng năm, vào các dịp lễ Tết hay giỗ tổ, đông đảo nghệ sĩ và khán giả vẫn tìm về đây để thăm viếng, dâng hương. Ngôi chùa chính là minh chứng sống động cho đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của người Việt đối với những người làm văn hóa.