Hòa cùng không khí mừng 2/9, đại diện nhan sắc Vbiz ghi dấu ấn bằng nét đẹp đằm thắm trong tà áo dài đỏ

Hòa chung không khí rộn ràng của ngày Quốc khánh 2/9, đông đảo nghệ sĩ Vbiz đồng loạt chia sẻ những hình ảnh đậm đà tinh thần dân tộc. Trong đó, bộ ảnh diện áo dài đỏ sao vàng của NSƯT Kim Tuyến từ thương hiệu À Toi nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và tinh thần tôn vinh văn hóa rõ nét.

Lựa chọn thiết kế áo dài đỏ sao vàng mang đậm tinh thần dân tộc, Kim Tuyến khéo léo khoe vóc dáng thanh thoát cùng chiều cao nổi bật. Điểm nhấn độc đáo của tổng thể nằm ở chi tiết cô choàng thêm chiếc khăn rằn cách điệu mang họa tiết kẻ caro đặc trưng của nét văn hóa Nam Bộ. Sự kết hợp giữa biểu tượng cờ đỏ sao vàng hào hùng và chiếc khăn rằn bình dị giúp diện mạo của nữ diễn viên vừa trang trọng, vừa gần gũi.

Dưới bức ảnh nhuốm màu thời gian, nhan sắc đài các và đậm chất điện ảnh của Kim Tuyến tiếp tục nhận được nhiều phản hồi tích cực. Mái tóc buông xõa tự nhiên cùng đôi mắt sâu thẳm giúp cô tôn vinh nét đẹp kiều diễm của người phụ nữ Á Đông, nổi bật trên background mang đậm tinh thần Việt Nam.

Phía dưới bài đăng, đông đảo khán giả dành nhiều lời khen có cánh cho bộ ảnh mừng ngày lễ lớn của nữ diễn viên. Nhiều cư dân mạng hào hứng để lại bình luận khen ngợi: "Diễn viên Kim Tuyến mặc áo dài đỏ rất đẹp và vô cùng ý nghĩa trong ngày Quốc khánh dân tộc", "Dịu dàng, xinh đẹp và đầy tự hào Việt Nam", "Cô gái mặc áo dài cờ đỏ sao vàng đẹp quá cơ", "Quốc bảo truyền hình có khác, siêu đẹp", "Kim Tuyến mặc áo dài là thần"...

Diện mạo đằm thắm và khí chất vượt thời gian trong bộ ảnh mừng Quốc khánh cũng là minh chứng rõ ràng cho lý do cái tên Kim Tuyến mới đây xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do chuyên trang TC Candler công bố.

Nữ diễn viên trở thành Nghệ sĩ Ưu tú đầu tiên của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng nhan sắc uy tín này, xuất hiện trong bảng đề cử với nhiều gương mặt quốc tế nổi tiếng như Ana Isabel Rosso, Cele Aloe, Deepika Padukone, Dita Karang hay Pattranite Limpatiyakorn. Việc xuất hiện tại bảng xếp hạng toàn cầu ở tuổi U40 khẳng định một vẻ đẹp độc bản và sức hút bền bỉ theo năm tháng của đại diện Việt Nam.

Kim Tuyến sinh năm 1987 tại TPHCM. Người đẹp sở hữu diện mạo nổi bật ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời 16 tuổi, nữ diễn viên tiết lộ đã kiếm được hợp đồng quảng cáo đắt giá khoảng 2.000 USD. Đến năm 2006, khi mới 19 tuổi, Kim Tuyến thử sức tại cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 và xuất sắc giành vị trí Á quân nhờ gương mặt khả ái, thần thái sang trọng cùng lối ứng xử thông minh. Thành tích này trở thành bước đệm vững chắc đưa cô bước chân vào con đường giải trí chuyên nghiệp.

Sở hữu chiều cao 1m72 nổi bật so với mặt bằng chung các nữ diễn viên truyền hình, Kim Tuyến nhanh chóng trở thành cái tên hàng đầu được các đạo diễn nhắm đến cho nhiều dự án lớn. Gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật, cô ghi dấu ấn sâu đậm qua hàng loạt bộ phim truyền hình đình đám.

Những năm gần đây, Kim Tuyến tiếp tục chuyển mình ấn tượng với các vai diễn trưởng thành và gai góc hơn ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh. Năm 2023, nữ diễn viên chính thức được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú như một sự ghi nhận cho những đóng góp nghệ thuật bền bỉ. Bên cạnh sự nghiệp phim ảnh, cô còn được biết đến là một người phụ nữ nhạy bén trong lĩnh vực kinh doanh.

Ở tuổi 39, Kim Tuyến giữ vững phong độ nhan sắc với vóc dáng cân đối và gu thời trang thanh lịch. Làn da nâu mịn màng, đôi mắt sâu tự sự cùng gương mặt sắc sảo đã trở thành nét đặc trưng khó lẫn của cô giữa dàn mỹ nhân Vbiz. Vừa mang hơi thở hiện đại vừa phảng phất chút phong vị cổ điển, NSƯT Kim Tuyến chính là minh chứng cho kiểu nhan sắc đẹp theo thời gian, càng trưởng thành lại càng quý phái và đằm thắm.

Ảnh: IGNV