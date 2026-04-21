Nữ NSƯT bỏ 600 triệu làm 1 việc, xin tiền chồng: "Về nhà tôi sẽ ngoan ngoãn"

Tùng Ninh |

"Tôi có thể kiếm lại tiền từ nhiều nguồn khác, không sao cả" - Ốc Thanh Vân nói.

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, nghệ sĩ ưu tú Ốc Thanh Vân đã chia sẻ về vở kịch đầu tiên do cô vừa làm diễn viên vừa làm nhà đầu tư, tự bỏ tiền túi để sản xuất với kinh phí lên đến hơn nửa tỷ đồng – vở Nguyệt Hạ.

Ốc Thanh Vân trong vở Nguyệt Hạ

Cô nói: "Tôi nghĩ, đây không phải một cuộc chơi, sự đánh đổi hay mạo hiểm mà là điều tôi muốn làm. Nguyệt Hạ ra đời cũng là cột mốc trong sự nghiệp, cuộc đời tôi.

Đó là dấu mốc 20 năm tôi gắn bó với sân khấu kịch Hồng Vân, tức là nửa cuộc đời tôi ở sân khấu kịch này rồi.

Cuộc đời tôi có mấy lần 10 năm, 20 năm đâu nên tôi muốn đóng góp một chút gì đó cho nghề của mình, cho ngôi nhà thứ hai của tôi là sân khấu kịch và cho người thương của tôi là NSND Hồng Vân. Tôi rất thương chị Hồng Vân.

Vở diễn này tốn đến 600 triệu đồng, đấy là chưa cộng thêm nhiều chi phí nữa chắc phải tốn hơn nữa nhưng tôi chưa ngồi cộng kỹ lại nên không rõ chính xác là bao nhiêu.

Nhưng ngay từ đầu tôi đã nghĩ mình làm cái này cho mình, cho nghề và cho sân khấu của tôi nên tôi không lăn tăn chuyện lời lỗ. Tôi có thể kiếm lại tiền từ nhiều nguồn khác không sao cả.

Đây là dự án cá nhân của tôi thì tôi phải tự bỏ tiền túi của tôi ra. Có người hỏi sao không xin chị Hồng Vân. Đã nói thương chị, muốn chia sẻ gánh nặng với chị lại còn xin tiền ngược lại chị Hồng Vân thì có được không? Chị Hồng Vân có điều kiện nhưng đã vất vả nhiều năm qua. Người đàn bà ba đầu sáu tay đó đã quá cực khổ rồi.

Ốc Thanh Vân và chồng

Vì thế nên tôi có một xin tiền từ một nguồn khác là Trí Rùa (chồng Ốc Thanh Vân). Trí Rùa không xuất hiện quá nhiều nhưng luôn hiểu công việc của tôi và ủng hộ. Thường thì Trí Rùa hay cho tiền tôi để làm các dự án như vậy".

MC Nguyên Khang thốt lên: "Thường thì người ta đầu tư như vậy phải có sinh lời chứ?".

Ốc Thanh Vân khẳng định: "Chính tôi là sự sinh lời. Tôi sẽ sinh lời ra những việc khác. Sinh lời ở chỗ nếu tôi được vui vẻ hạnh phúc làm điều tôi muốn thì về nhà tôi sẽ ngoan ngoãn, gọi dạ bảo vâng".

Nữ ca sĩ lấy chồng đại gia Việt kiều Mỹ, tuyên bố thẳng 1 điều
Dự án 920 tỷ đồng của Hà Nội đang tăng tốc về đích trước thời điểm đặc biệt năm nay

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

Toyota Yaris Cross 2026 ra mắt: Mặt tiền như Corolla Cross và động cơ hybrid mạnh mẽ

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Kia Seltos thế hệ mới ra mắt: Nâng cấp hybrid, dẫn động 4 bánh, cấp điện được cho đồ gia dụng

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

