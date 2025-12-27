Nữ NSƯT 93 tuổi nói về cuộc điện thoại Phi Nhung gọi từ miền Trung liên quan đến Hồ Văn Cường

Trong sự nghiệp kéo dài hơn nửa thế kỷ của mình, nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu đã trải qua nhiều vai diễn khác nhau. Tuy nhiên, ở tuổi 93 bà vẫn khao khát được đóng một vai.

Hồ Văn Cường và nghệ sĩ Phi Điểu

Bà tâm sự tại chương trình The Khang Show: "Tôi vẫn khao khát được ai đó mời đóng vai Mẹ Việt Nam anh hùng nhưng chưa có kịch bản nào như vậy. Bình thường tôi vẫn được mời đóng vai mẹ này mẹ kia, cống hiến các thứ nhưng riêng vai Mẹ Việt Nam anh hùng thì tôi chưa được chạm vào".

Tiếp đó, nghệ sĩ Phi Điểu tiết lộ một kỷ niệm với cố ca sĩ Phi Nhung và Hồ Văn Cường.

Bà nói: "Tôi được cái cũng mát tay, tôi đóng phụ họa cho đứa nào là nó đi thi cũng đoạt quán quân hoặc á quân, phải 3, 4 đứa rồi.

Tôi nhớ hồi xưa thằng Hồ Văn Cường nhỏ xíu, tôi cũng đóng phụ họa tiết mục thi cho nó và nó đoạt quán quân chương trình Vietnam Idol Kid.

Hồi đó con Phi Nhung đi miền Trung diễn. Tôi nhớ đúng 7 giờ sáng Phi Nhung gọi điện cho tôi: "Má ơi, con Phi Nhung đây. Tối nay con bận diễn ngoài miền Trung mà con lại đang đỡ đầu cho thằng bé Hồ Văn Cường này. Tối nay chung kết mà con không có ở Sài Gòn, con nhờ má diễn giùm với nó".

Thế rồi Phi Nhung nói qua mấy câu với tôi là tôi nắm được kịch bản rồi lên diễn luôn. Giờ con cháu nó nhờ làm sao từ chối được. Tôi còn hỏi lại Phi Nhung là thằng nhỏ này nó biết diễn chưa.

Phi Nhung bảo: "Nó chưa biết gì hết, trước giờ mới đi hát cho đám giỗ, đám hỏi thôi ngoại, chưa diễn trên sân khấu lớn bao giờ. Con nhờ má chỉ thằng nhỏ giúp con".

Thế là tôi phải tự lo hết về diễn xuất cho Hồ Văn Cường. Tối đó tôi đến sớm 1 tiếng rồi chỉ cho Hồ Văn Cường cách diễn trên sân khấu ra sao. Tôi bảo Cường: "Thôi được rồi, tối nay ra sân khấu con cứ lo hát cho thật tốt và tự diễn theo cách con hiểu là được còn bà làm gì kệ bà. Chừng nào con thấy bà lại vỗ vai con thì con hẵng quay qua nhìn thẳng vào mắt bà là được".

Tôi không ngờ Hồ Văn Cường vừa hát vừa nhìn thẳng tôi khóc. Ba giám khảo thấy thế phải đứng lên vỗ tay và bảo nổi gai ốc. Tôi cũng không nghĩ Hồ Văn Cường thắng vì mấy đứa kia lộng lẫy quá, toàn hát tiếng Anh. Tôi đang ngồi tán dóc trong hậu trường thì có đứa vào bảo tôi Hồ Văn Cường thắng rồi".