Nữ NSƯT 93 tuổi đi diễn bị quỵt tiền: "Chắc họ khổ quá nên làm chuyện thiếu đạo đức"

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Phi Điểu đã chia sẻ lý do vẫn làm việc, đi show tận Hà Nội dù đã ở tuổi U100.

Bà nói: "Tôi phải tranh thủ không sợ không kịp nữa. Tôi đi Hà Nội diễn show 5 ngày cho Đan Trường, dù chỉ ở trong khách sạn nhưng cũng là được tới Hà Nội rồi.

Nghệ sĩ Phi Điểu

Nhiều người hỏi sao ở tuổi này rồi tôi không ở nhà với con cháu, nhưng tôi mà cứ ở nhà là bệnh, thần kinh không bình thường. Tôi phải ra ngoài làm việc với cảm thấy vui vẻ, thoải mái, khỏe mạnh vì giúp được bà con.

Hơn nữa, tôi cũng cả nể, thấy đứa nhỏ tới năn nỉ thì thương nó nên làm. Ví dụ như Đan Trường nó đến nhờ là tôi làm. Một năm tôi quay cho Đan Trường mấy MV. Nhiều bên tôi quay miễn phí luôn.

Tại tôi thấy chúng cũng hùn vốn với nhau làm MV, mỗi đứa một ít mà tôi lấy tiền thì không nỡ. Thành ra khi nó đưa phong bì tiền thì tôi không lấy, bảo thôi bà giúp tụi con".

Nữ nghệ sĩ còn tiết lộ: "Nhiều khi tôi cũng bị quỵt tiền cát xê nhưng tôi kệ, không quan trọng. Hay, những lần tôi đi quay phim với mấy đứa trẻ. Quay xong mấy đứa chạy tới nhà tôi nhờ tôi đòi tiền cát xê hộ vì bên phim quỵt tiền của mấy đứa.

Cũng có báo chí tới phỏng vấn xong kêu tôi đánh động mấy người như thế, đừng để họ quỵt tiền diễn viên, như vậy là không có đạo đức. Nhưng tôi bảo thôi, họ cũng khổ quá thì coi như lì xì lại tiền cho họ.

Số lần tôi bị quỵt tiền cũng kha khá, trên một bàn tay. Có lần tôi quay nguyên một phim nhưng không được trả tiền, tôi cũng thôi. Tính tôi cả nể, tôi cũng quen rồi".

MC Nguyên Khang nhận định: "Tôi thấy bà Phi Điểu có tính cách rộng lượng, bao dung. Bà nhắc lại những chuyện này vẫn thoải mái, cười hề hề".

Nghệ sĩ Phi Điểu nghe vậy liền nói: "Ban đầu tôi cũng hơi buồn, nghĩ sao nó lại làm vậy. Nhưng rồi tôi lại nghĩ chắc nó khổ quá nên mới làm chuyện thiếu đạo đức như vậy, nên thôi tôi kệ".

NSƯT Phi Điểu tên thật là Nguyễn Thị Phi Điểu, sinh năm 1932. Với gương mặt hiền từ cùng ánh mắt ấm áp, bà thường xuyên được các đạo diễn chọn vào vai những người mẹ, người bà tảo tần, nhân hậu trong các bộ phim như Blouse trắng, Thụy khúc, Cổng mặt trời.

Dù đã ở tuổi U100, NSƯT Phi Điểu vẫn duy trì lối sống giản dị, tự mình lái xe máy đi đóng phim và tham gia các hoạt động cộng đồng. Sự bền bỉ và lòng yêu nghề của bà đã giúp bà chiếm trọn tình cảm của khán giả, được ưu ái gọi bằng danh xưng "người bà quốc dân". Cho đến nay, bà vẫn là tấm gương sáng về đạo đức và tinh thần lao động nghệ thuật nghiêm túc cho nhiều thế hệ hậu bối.