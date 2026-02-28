Nữ NSƯT 50 tuổi diện bikini, thỏa sức bơi lội tại biệt thự 600m2 của Lê Giang

Mới đây, NSƯT Cát Tường và diễn viên Tiết Cương đã tới Vũng Tàu cũ để thăm biệt thự của nghệ sĩ Lê Giang. Được biết, nghệ sĩ Lê Giang tuy sống tại TP.HCM nhưng lại xây hẳn một căn biệt thự rộng lớn tại Vũng Tàu để nghỉ dưỡng những lúc rảnh rỗi.

Cát Tường

Cô tiết lộ: "Biệt thự này diện tích là 600m2. Tôi mua đất thổ cư về rồi mới xây nên, phải mua đến 3 miếng đất nền nhập vào mới xây được biệt thự này. Tôi ít ở đây nên chủ yếu để sân vườn rộng, chỉ dành 100m2 xây nhà ở, không xây lớn quá.

Lúc mua đất này, trong đầu tôi đã nghĩ xây biệt thự để lâu lâu stress quá thì ra đây nghỉ dưỡng. Vì thế nên tôi trồng nhiều cây cỏ, xây cả hồ bơi. Tôi xây mấy tháng là xong.

Tôi xây hồ bơi cạnh nhà vì thích từ trong nhà nhìn ra hồ bơi. Vì thế tôi xây toàn bộ tường là kính hết để ngồi trong phòng nhìn ra hồ bơi cho mát mẻ. Tôi cũng xây cho có phong thủy vì tôi mệnh mộc. Hôm nay tôi mời Cát Tường ra chơi cùng tôi cho vui, sẵn dịp con tôi ở Úc nghỉ hè về chơi".

Cát Tường tỏ ra vô cùng choáng ngợp khi ghé thăm biệt thự của Lê Giang. Cô hào hứng tham quan khắp các phòng của biệt thự và thốt lên: "Biệt thự của chị Lê Giang đẹp quá!

Ở căn biệt thự này cũng thích, cứ cuối tuần lại về đây thư giãn, có cả hồ bơi, muốn ăn gì thì chạy tầm 20km ra Long Hải là có đầy đủ mọi thứ, đâu cần ra biển Vũng Tàu đâu.

Cuộc đời tôi cũng có nguyện vọng xây một căn nhà rồi để chữ "Biệt thự Cát Tường" như chị Lê Giang nhưng chưa làm được".

Cát Tường còn thích thú tới mức diện bikini nhảy xuống hồ bơi trong biệt thự để tắm và vẫy vùng dưới nước. Cô nói: "Mọi người thấy hồ bơi này đã chưa. Cuối tuần tôi tới biệt thự Lê Giang để bơi, tắm các kiểu".

Cát Tường còn liên tục kêu mọi người xuống bơi cùng mình nhưng không ai bơi, chỉ có mình cô. Dù ở tuổi 50 nhưng Cát Tường vẫn rất trẻ trung, nhí nhảnh và nhiều năng lượng. Cô còn ngồi lên phao rồi tự lấy tay chèo đi, như một đứa trẻ. Bơi xong, Cát Tường còn đi khắp vườn để hái trái cây.