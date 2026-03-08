Nữ NSƯT 50 tuổi đi Mỹ: "Tôi khổ quá, tới giờ này vẫn còn đi bán từng ly cà phê kiếm 25 nghìn đồng"

Mới đây, NSƯT Cát Tường chia sẻ những khoảnh khắc cô đi Mỹ chơi một mình. Cát Tường lên máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) rồi quá cảnh ở Nhật Bản 4 tiếng.

Cát Tường

Tại sân bay ở Nhật, Cát Tường ăn một bát mì udon bò có giá lên tới 350 nghìn đồng. Cô nói: "Tôi ăn thử tô mì udon bò ở Nhật xem có giống ở Việt Nam không dù lát lên máy bay cũng có đồ ăn". Tuy nhiên, vừa ăn miếng đầu tiên Cát Tường đã nhăn mặt vì mặn hơn ở Việt Nam.

Lên máy bay, Cát Tường tiếp tục và tấm tắc khen đồ ăn ngon. Nữ nghệ sĩ tỏ ra vô cùng thích thú khi tận hưởng chuyến du lịch một mình ở tuổi 50.

Tới Mỹ, Cát Tường dừng chân ở sân bay Houston. Cô hào hứng nói: "Đây là lần đầu tiên tôi bay từ Việt Nam tới Houston.

Tôi bất ngờ vì sân bay Houston thủ tục rất nhanh, văn minh, không cần phải lấy vân tay, chỉ cần chụp tấm hình là được nhập cảnh chỉ trong vòng 30 giây. Họ hỏi tôi qua Mỹ làm gì, tôi chỉ nói đúng một từ "travel" là họ cho qua luôn. Đây là lần thứ 6 tôi tới Mỹ nhưng vẫn bồi hồi lắm".

Ra khỏi sân bay, Cát Tường được một người bạn thân tới đón và đưa về nhà ở. Nữ nghệ sĩ giới thiệu bạn cô là một đại gia, sở hữu biệt thự triệu đô rộng hàng nghìn mét vuông trên núi và nhiều siêu xe đắt tiền.

Cát Tường thốt lên: "Ở Mỹ mà nhìn như ở Đà Lạt, đẹp quá! Hai bên đường toàn thông, có cả người cưỡi ngựa chạy qua".

Cát Tường được bạn đại gia ưu ái cho ở hẳn một căn nhà riêng biệt trong biệt thự để riêng tư, chuẩn bị đầy đủ nội thất đẹp, mới tinh bàn uống cà phê ngoài hiên.

Bước vào biệt thự, Cát Tường phải trầm trồ: "Trời ơi, nhà gì mà rộng mênh mông, bao la. Phải ở nhà trong rừng như thế này mới khỏe, mới thọ được, không khí quá trong lành, không bị xô bồ.

Sao bạn tôi bằng tuổi tôi mà sướng quá, còn tôi khổ quá, cực dữ vậy, tới giờ này vẫn còn đi bán từng ly cà phê kiếm 25 nghìn đồng một ly.

Trong nhà có cả bàn làm việc, ghế mới tinh, tủ bếp, tivi đầy đủ hết, không thiếu một thứ gì, tủ lạnh đầy ắp đồ ăn".