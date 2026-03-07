Nữ NSƯT 49 tuổi vào rừng ở Mỹ giữa đêm tối, nói một việc

Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Cát Tường đã chia sẻ khoảnh khắc cô đi vào rừng ở Mỹ giữa đêm hôm.



Cô nói: "Bạn bè tôi vẫn đang ăn nhậu trong nhà nhưng tôi hơi đuối trong người nên phải ra đây nghỉ chút và hóng gió.

Cát Tường vào rừng ở Mỹ

Tôi nghe nói đây là một khu rừng, bạn tôi xây nhà trong rừng luôn nên tôi ra đây tham quan, khám phá khu rừng này xem có gì.

Ban ngày thì ở đây rất lãng mạn, trữ tình như ở Đà Lạt nhưng ban đêm thì tối thui, nhìn rờn rợn. Tôi đang đi thế này mà có ai nhảy ra hù chắc tôi hết hồn.

Tôi đi ra đây là phải có người đi cùng chứ mình tôi thì không dám đi. Mọi người hay thắc mắc sao tôi đi du lịch một mình hoài.

Nhưng thực ra là tôi không đi một mình, luôn phải có người đi cùng để quay clip. Nếu để tôi đi một mình vào rừng tối thế này tôi không dám. Không hiểu sao tôi đi Úc, đi Mỹ cũng vậy, mấy người giàu có tiền lại thích ở chỗ vắng vẻ, xa xa.

Còn như tôi ở Việt Nam thì thích ở mấy chỗ đông người. Tôi mà có tiền là thích ra trung tâm quận 1 (cũ) ở. Ước muốn của tôi là ra quận 1 ở mà chưa được, vẫn phải ở quận Gò Vấp (cũ) hoài.

Qua năm sau tôi ráng phấn đấu ra Tân Bình, Phú Nhuận hay quận 3 ở chứ không hiểu sao cứ ở tít tận Gò Vấp mãi.

Giờ tôi sẽ đi dạo một vòng quanh đây trong bán kính nửa km đổ lại cho tiêu cơm. Sau đó tôi lên giường ngủ một giấc cho khỏe để quen với thời tiết, khí hậu bên Mỹ rồi mai sẽ dậy đi khám phá tiếp.

Tôi đi ít ngày quá, đi du lịch mà có mấy ngày nên tôi phải tranh thủ đi thật nhiều chỗ.

Sáng mai tôi dậy sớm livestream rồi phải đợi chủ nhà dậy mới chở tôi đi được. Qua đây tôi bị bất tiện ở chỗ không biết lái xe nên không tự đi được, phải có người chở đi, không có thì chỉ nằm nhà.

Đó là lí do mỗi lần đi du lịch Mỹ tôi phải thông báo trước. Mọi người không biết tưởng tôi khoe nhưng không phải. Tôi không khoe mà thông báo cho bạn bè ở Mỹ biết được để rủ tôi về nhà, chở tôi đi chơi".