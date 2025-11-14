Nữ NSƯT 48 tuổi: "Có người gần gấp đôi tuổi tôi yêu tôi"

Mới đây, tại chương trình Vietnam Interviews, NSƯT Cát Tường đã chia sẻ về quan điểm tình yêu của mình ở tuổi U50. Cô nói: "Tình yêu với tôi rất quan trọng. Tình yêu theo tôi suốt cuộc đời từ lúc tôi mới biết yêu tới giờ. Chưa lúc nào trong người tôi không có tình yêu. Tôi luôn luôn trong tâm trạng có tình yêu.

Cát Tường

Có những lúc tôi trong sự thăng hoa, hạnh phúc tình yêu đẹp. Có những lúc tôi đau khổ, vật vã trong một mối tình. Có những lúc tôi thất tình, đau khổ tột độ.

Nhưng nhìn chung, tình yêu luôn đồng hành cùng tôi trong cuộc sống ngoài sự nghiệp, công việc, kiếm tiền, gánh nặng cha mẹ, con cái. Tôi luôn có gánh nặng tình yêu bên cạnh gánh nặng kiếm tiền, công việc.

Có những lúc tôi vui vẻ, tươi trẻ, năng động vì tình yêu. Có những lúc tôi lại buồn bã, ủ rũ, không còn năng lượng cũng vì tình yêu. Nhưng đó mới là con người thật của tôi. Phải có tình yêu mới có chất xúc tác trong cuộc sống".

Khi được hỏi về mẫu đàn ông khiến mình thăng hoa trong tình yêu, nghệ sĩ Cát Tường nói: "Tôi cũng không biết nữa. Về cảm xúc, ở mỗi giai đoạn tôi sẽ có một đối tượng.

Tôi nghĩ mình có thể yêu được nhiều đối tượng khác nhau. Lúc còn trẻ, tôi yêu những người lớn tuổi hơn tôi. Có lúc tôi lại yêu người ít tuổi hơn. Nhưng dù có yêu người hơn tuổi thì cùng lắm cũng chỉ hơn 3 tới 5 tuổi. Tôi chưa yêu người nào lớn hơn mình quá nhiều tuổi.

Thời tôi 30 tuổi thì yêu người 35 tuổi, thời 40 tuổi thì yêu người 45 tuổi. Cũng có những lúc có người gần gấp đôi số tuổi tôi yêu tôi nhưng tôi không yêu lại, không có tình cảm.

Đối với tôi, tình yêu là phải có sự gắn kết trong thời gian dài, có sự trao đổi, tương tác, trò chuyện, tâm sự, liên quan đến nhau trong đời sống. Gặp gỡ, đi chơi ăn uống thì chưa phải tình yêu với tôi.

Người tôi yêu phải là người tác động được đến cảm xúc của tôi, ví dụ đi làm khiến tôi bị phân tâm, ngồi với cha mẹ mà vẫn bật khóc khi nghĩ tới người ta. Người tôi yêu là người chi phối được cuộc sống của tôi.

Ở mỗi giai đoạn trong cuộc sống, tôi sẽ yêu những đối tượng khác nhau".