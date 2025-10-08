Nữ NSƯT 38 tuổi: "Tôi viết một bức tâm thư trong nước mắt"

Mới đây, tại chương trình The Khang Show, NSƯT Kim Tuyến đã chia sẻ về hành trình tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 và đoạt giải Á quân.

Kim Tuyến (ngoài cùng bên phải) trong cuộc thi

Cô nói: "Tôi tham gia cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 19 tuổi cũng là cuộc thi chọn mình chứ không biết nó ra sao.

Ở phần thi năng khiếu tại vòng sơ tuyển, đa phần thí sinh múa hoặc hát. Tôi không biết làm gì hết nên đành đứng kể một câu chuyện cười. Mọi người mắc cười về cách kể chuyện của tôi.

Thi xong tôi đi về, tới hôm sau lại được gọi lên. Họ nói rằng tôi đã được chọn vào vòng thi chính thức, gồm 6 người miền Nam, 6 người miền Bắc. 12 người cùng thi với nhau và loại trực tiếp sau từng vòng thi.

Thế là tôi bước vào thi chính thức và phải trải qua một vòng thi năng khiếu nữa. Tôi rất xấu hổ vì việc đã kể chuyện cười nên ở phần thi năng khiếu chính thức này tôi không làm thế nữa.

Thay vào đó, tôi viết một bức tâm thư. Đa phần thí sinh tham gia cuộc thi này, đặc biệt các thí sinh miền Bắc đều là sinh viên trường nghệ thuật nên phần thi năng khiếu lại là thế mạnh của họ. Họ hát, đàn, diễn xuất, nhảy múa… còn tôi lại không có kỹ năng nào hết.

Tôi nói với ban tổ chức rằng tôi muốn dừng cuộc chơi nhưng ban tổ chức lại bảo: "Em sẽ dừng trong phần thi của em, không phải dừng trong cuộc nói chuyện với chúng tôi, nếu em thi và là thí sinh tệ nhất thì em sẽ được ra về luôn".

Tôi lập tức viết một bức tâm thư trong nước mắt để gửi cho ban tổ chức. Tôi viết rằng tôi đã đến với cuộc thi này như thế nào, cố gắng ra sao nhưng bị hạn chế ở những mặt nào. Tôi thực sự xin lỗi tất cả mọi người vì đã khiến chương trình không đủ hấp dẫn.

Các thí sinh tham gia cuộc thi có 3 ngày tự tập luyện ở Sóc Sơn để bước vào thi năng khiếu, không được trợ giúp. Mọi người tập múa, tập hát các kiểu.

Lã Thanh Huyền và chị Thu Hiền là hai thí sinh ngoài Bắc, đều học trường nghệ thuật ở Hà Nội quyết định diễn chung một tiểu phẩm. Tiểu phẩm này thiếu vai một bà chủ nợ độc ác đòi nợ và muốn tôi vào đóng cùng.

Thực ra nhìn mặt tôi rất khờ khạo, không ai nghĩ vào vai phản diện được nhưng kịch bản đó lại phải đủ 3 người mới diễn được. Thế là tôi được vào diễn cùng phần thi năng khiếu".