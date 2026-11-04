Nữ NSND, tiến sĩ 81 tuổi qua Mỹ bị nói sửa hết mặt

"Tôi còn nghe người ta nói: "Bạch Tuyết đi khâu cái miệng lại cho nhỏ, chứ hồi xưa thấy miệng rộng lắm" – NSND Bạch Tuyết nói.

Mới đây, trên kênh cá nhân của mình, NSND - tiến sĩ Bạch Tuyết tiết lộ bí quyết có làn hơi dài để ca vọng cổ. Bà nói: "Hồi đó hơi của tôi ngắn lắm, ca vọng cổ câu dài cứ bị đứt hơi giữa chừng. Nhưng bà con khán giả thương tôi quá, nên tôi tìm cách để hơi dài và khỏe hơn.

NSND Bạch Tuyết thời trẻ

Tôi ngồi tụng kinh niệm Phật rồi tụng thật lớn, tụng theo nhịp, theo ca, theo kệ giống như đang ca vọng cổ. Cứ như thế cho tới một ngày tôi nhận ra sắc tướng của mình thay đổi, giọng hát tự nhiên khỏe và hơi dài hơn.

Ngày nay đã có nhiều nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng, các tế bào trong cơ thể chúng ta có sự chuyển đổi trong cách ăn uống, sinh hoạt, suy nghĩ và cách sống. Tôi nhận ra rằng, sắc tướng của tôi thay đổi quá nhiều nhờ việc tụng kinh niệm Phật".

Sau đó, NSND Bạch Tuyết nói về tin đồn "khâu miệng": "Hồi nhỏ, bà con thương tôi vì cái miệng rộng, hay bảo rằng tôi cười một cái là cười từ Sài Gòn tới Chợ Lớn.

Sau này, tôi thay đổi sắc tướng. Tôi ra đường, nghe thấy người ta bảo tôi đi Mỹ sửa hết mặt vì công nghệ thẩm mỹ bên Mỹ bây giờ rất tốt.

Tới khi tôi qua Mỹ biểu diễn lại nghe người ta bảo: "Việt Nam bây giờ tiến bộ quá, Bạch Tuyết nó sửa hết toàn bộ mặt nhìn đẹp hẳn ra, đẹp một cách tự nhiên".

Đến nay, NSND Bạch Tuyết vẫn là tên tuổi lớn của làng nghệ thuật Việt

Tôi còn nghe người ta nói: "Bạch Tuyết đi khâu cái miệng lại cho nhỏ chứ hồi xưa thấy miệng rộng lắm".

Tôi chỉ biết cười. Tôi nghĩ có thể do hồi nhỏ hai bên thái dương của tôi bị hóp nên gò má lồi lên cao khiến miệng rộng. Sau này tôi càng ngồi thiền tụng kinh niệm Phật thì hai bên má lại ngày càng đầy đặn hơn, thế là tự nhiên cái miệng tôi bớt rộng lại".

NSND, Tiến sĩ Bạch Tuyết sinh năm 1945, là một trong những tượng đài lớn nhất của nghệ thuật cải lương Việt Nam, được mệnh danh là "Cải lương chi bảo".

Bà không chỉ ghi dấu ấn sâu đậm qua nhiều vai diễn kinh điển như Thái hậu Dương Vân Nga hay Kiều Nguyệt Nga, mà còn là nghệ sĩ cải lương đầu tiên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Nghệ thuật học vào năm 1995.

Với sự nhiệt huyết bền bỉ, bà luôn tiên phong đổi mới, sáng tạo khi kết hợp cải lương với nhạc trẻ, tiếp cận giới trẻ trên các nền tảng số.

Năm 2024, NSND Bạch Tuyết vinh dự được tạp chí Forbes bình chọn vào danh sách "Forbes 50 Over 50" khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Bà là tấm gương sáng về tinh thần học hỏi trọn đời và cống hiến không ngừng nghỉ cho nền nghệ thuật truyền thống nước nhà.