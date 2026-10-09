Nữ NSND quyền lực miền Nam dù 89 tuổi vẫn đích thân đi thăm đàn chị U100

Nhiều năm qua, NSND Kim Cương luôn phụ trách việc chăm lo đời sống, thăm hỏi và giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo trên địa bàn TP.HCM.

Mới đây, NSND Kim Cương đã tới viện dưỡng lão nghệ sĩ để thăm hỏi các đồng nghiệp neo đơn tại nơi đây. Đi cùng bà là NSND Kim Chi.

Được biết, từ nhiều năm qua NSND Kim Cương vẫn luôn phụ trách việc chăm lo đời sống, thăm hỏi và giúp đỡ các nghệ sĩ nghèo trên địa bàn TP.HCM.

Dù đã ở tuổi 89 nhưng bà vẫn khỏe mạnh, minh mẫn và đi lại thoăn thoắt, khiến ai cũng phải nể phục. Bà được xem là chị đại quyền lực của giới nghệ sĩ miền Nam.

Các nghệ sĩ ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ

Viện dưỡng lão nghệ sĩ hiện chỉ còn vài nghệ sĩ đang ở. NSƯT Diệu Hiền tỏ ra vui mừng khi được đàn chị tới thăm.

Bà nói với NSND Kim Cương: "Ở đây mình em có tivi. Chiếc tivi này chính chị hai Kim Cương chọn cho em. Cứ 6 giờ chiều là em mở tivi, thấy người ta tụng kinh rồi em ngồi đây tụng kinh theo luôn".

Điều đặc biệt trong chuyến đi thăm lần này là NSND Kim Cương đã tổ chức sinh nhật tròn 99 tuổi cho nghệ sĩ Ngọc Đán, một trong những thành viên kỳ cựu nhất của viện dưỡng lão nghệ sĩ.

Được biết, nghệ sĩ Ngọc Đán bị té ngã cách đây vài năm và phải nằm liệt giường. Tuy nhiên đến hiện tại bà đã có thể ngồi được. Bà được ngồi trên xe đẩy để ra thổi bánh sinh nhật. Bên cạnh bà còn có nghệ sĩ Mạc Can.

Nghệ sĩ Ngọc Đán tỏ ra vui mừng và hào hứng khi được các đàn em hát chúc mừng và được thổi nến sinh nhật 99 tuổi. Bà còn ca một đoạn vọng cổ.

Nghệ sĩ Ngọc Đán được tổ chức sinh nhật tuổi 99

NSND Trịnh Kim Chi cũng chúc: "Hôm nay sinh nhật má, con chúc má lúc nào cũng khỏe mạnh, thư thái và nhớ hết tất cả mọi người. Cải lương giờ phát triển trở lại rồi, lớp trẻ bây giờ cũng bắt đầu hát cải lương".

Nghệ sĩ Diệu Hiền tiếp lời: "Chị phải nhớ cải lương để kiếp sau có làm người lại đi hát cải lương nữa. Chị Ngọc Đán là khỏe nhất ở đây, mới phải ngồi xe lăn do té ngã thôi, chứ trước đó đi lại bình thường, mà không hề đau đớn gì, cũng không một viên thuốc".

Nói rồi, nghệ sĩ Diệu Hiền cất giọng ca một trích đoạn cải lương khiến ai cũng phải trầm trồ.

NSND Kim Cương thì nói: "Sinh nhật bà còn sướng hơn sinh nhật tôi rồi đó. Chị có nhớ Kim Cương không?".

Nghệ sĩ Ngọc Đán khẳng định: "Nhớ chứ sao không nhớ!". NSND Kim Cương nghe vậy liền cười lớn.