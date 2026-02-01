Nữ NSND nổi danh miền Nam 81 tuổi: "Tiền là phải nhớ còn tất cả phải quên"

Mới đây, NSND Ngọc Giàu đã có mặt tại tiệc sinh nhật nghệ sĩ cải lương Hoài Thanh. Tại tiệc sinh nhật này, NSND Ngọc Giàu dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn lên sân khấu trình diễn một bài Bolero tân nhạc gửi tặng khán giả và đồng nghiệp cùng đàn em là nghệ sĩ trẻ Tuấn Kiệt. Đây là dịp hiếm hoi một nghệ sĩ cải lương nổi danh như NSND Ngọc Giàu hát tân nhạc.

NSND Ngọc Giàu và Tuấn Kiệt

Bà không đứng nổi phải ngồi trên sân khấu nhưng vẫn tươi tắn, nhiều năng lượng. Nữ nghệ sĩ gọi Tuấn Kiệt là con trai và xúc động chia sẻ:

"Cuộc đời này khổ ghê lắm, đến tên của em tôi mà tôi còn quên nữa. Càng lớn tuổi tôi lại càng quên mà quên là điều dễ chịu nhất trong cuộc đời con người. Được quên là khỏe lắm.

Nhưng tiền thì tôi không quên. Tiền là phải nhớ còn tất cả là phải quên, chồng cũng không nhớ luôn.

Hôm nay sinh nhật em tôi nên tôi sẽ hát một bài, hát với con trai tôi. Dễ gì được hát với kép đẹp như thế này, phải hát cỡ này mới được. Tôi sẽ hát tặng Hoài Thanh là ba của Tuấn Kiệt, em của tôi bài hát Đèn khuya của nhạc sĩ Lam Phương".

Nói rồi, NSND Ngọc Giàu cất giọng hát cùng đàn em Tuấn Kiệt. Dù đã ở tuổi 81 nhưng bà vẫn giữ được giọng hát ngọt ngào, truyền cảm, khiến ai cũng trầm trồ. Có khán giả còn chạy lên tặng hoa cho Ngọc Giàu, có người lại tặng tiền cho bà.

Về phía mình, nghệ sĩ Tuấn Kiệt cũng giữ được sự kính trọng khi quỳ xuống hát cùng NSND Ngọc Giàu chứ không đứng.

NSND Ngọc Giàu là một trong những "cây đa cây đề" lỗi lạc nhất của nền nghệ thuật Việt Nam, người được mệnh danh là "Viên ngọc quý" của sân khấu cải lương. Với hơn 60 năm cống hiến, bà sở hữu một sự nghiệp đồ sộ, biến hóa linh hoạt từ những vai đào thương lấy nước mắt đến những vai đào lăng, vai hài duyên dáng.

Giọng hát của bà được giới chuyên môn đánh giá là chuẩn mực, giàu cảm xúc và có khả năng "trị" được những bài bản khó nhất của nghệ thuật đờn ca tài tử. Không chỉ dừng lại ở cải lương, NSND Ngọc Giàu còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lĩnh vực kịch nói, điện ảnh và hài kịch, luôn giữ được ngọn lửa nghề rực cháy dù ở bất cứ độ tuổi nào.

Trong mắt đồng nghiệp và khán giả, bà là một nhân cách lớn, luôn tận tâm dìu dắt các thế hệ hậu bối với tấm lòng bao dung và sự khiêm nhường. Danh hiệu NSND mà bà nhận được vào năm 2012 là sự ghi nhận xứng đáng cho một đời nghệ thuật rực rỡ và bền bỉ.