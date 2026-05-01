Nữ NSND nổi danh miền Bắc nói thẳng lý do không làm đám cưới

Tùng Ninh |

"Tôi nhận ra cuộc đời không như mình nghĩ", NSND Lê Khanh nói.

Vừa qua, tại chương trình The Khang Show, NSND Lê Khanh đã chia sẻ lý do vì sao chưa từng mặc váy cưới dù luôn giữ được hạnh phúc gia đình trọn vẹn, vợ chồng thủy chung, con cái ngoan ngoãn.

NSND Lê Khanh và chồng

Cô nói: "Tôi muốn mọi thứ đơn giản thôi. Từ bé tôi đã là đứa trẻ biết quan sát. Tôi nhìn xung quanh đời sống hôn nhân của mọi người chông chênh, không đảm bảo.

Tôi chỉ có một tình yêu duy nhất đằng sau gia đình là nghệ thuật. Với một đứa bé mới biết suy nghĩ như tôi lúc đó, tôi chỉ muốn làm sao cho cuộc sống gia đình của mình yên ổn, bình thường để có tâm trí làm nghệ thuật.

Loanh quanh thì tôi vẫn chỉ muốn được làm nghệ thuật, nếu cuộc sống gia đình bất ổn thì tôi không làm được nghệ thuật. Con đường hạnh phúc tôi thấy chông gai quá và tôi chọn phương án an toàn.

Tôi nhận ra cuộc đời không như mình nghĩ. Ai cũng muốn cuộc sống ổn định nhưng rõ ràng cuộc đời thực nó khác. Ta có duyên gặp người này, vô duyên với người kia.

Đến bố mẹ tôi cũng không hạnh phúc, không đi với nhau đến cuối con đường. Tôi thấy làm một lễ cưới tốn kém, hoành tráng, khiến người ta đặt biết bao kỳ vọng vào đó, nhưng không biết ngày mai ra sao, rồi đến cuối cùng ngày mai lại không như lúc đầu.

Tất cả những điều đó ấn định trong đầu tôi rằng mọi thứ trong hôn nhân không đảm bảo, nên tôi rất sợ. Tôi sợ rằng làm đám cưới rình rang, ồn ào rồi mai này không được như mong muốn, nên tốt nhất là cứ né đi.

Tôi nói thật, đám cưới không quan trọng vì nó không bảo chứng cho một tình yêu bền lâu đến cuối con đường. Tôi không quan tâm đến nó.

Vô tình, cuộc sống của tôi cũng không suôn sẻ ngay từ đầu, nên tôi lại càng bị mặc cảm về điều đó. Tôi coi trọng việc sống với nhau ra sao, quan trọng sự thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ. Đám cưới chỉ là hình thức thôi.

Con người biến sự lãng mạn thành hiện thực, khi ta còn mơ mộng, còn lãng mạn thì còn phấn đấu, còn chinh phục, vị tha, vượt qua. Khi thực hiện được rồi, bao nhiêu cái trần trụi, bề bộn của đời thường làm mất đi sự thi vị, lãng mạn. Vì thế nên tôi né ra".

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

