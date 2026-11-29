"Má bảy Phùng Há nói xong, tôi thấm thía đến tận bây giờ và vẫn nhớ mãi lời dạy đó của má" – NSND Bạch Tuyết nói.

Mới đây, tại chương trình MZ Talk x Vạn Xuân Awards, NSND – tiến sĩ Bạch Tuyết đã chia sẻ về các người thầy trong cuộc đời mình.



Bà nói: "Tôi không được học trường lớp nhưng được các Tổ nghề sống của nghề dạy dỗ. Đó là ba Năm Châu, soạn giả Viễn Châu, má bảy Phùng Há, cô hai Kim Cúc, bác Ba Vân, bác Tám Vân. Họ đều là các bậc Tổ sư trong nghề này.

Mọi người đều rất thương và chăm sóc tôi dữ lắm. Tới bây giờ, mỗi khi nhắc tới má bảy Phùng Há tôi vẫn rưng rưng nước mắt vì bà thương và chăm sóc học trò rất nhiều.

Hồi đó tôi còn trẻ, làm gì cũng gấp rút, nhanh nhanh chóng chóng. Tôi hát xong là vội vàng lau chùi mặt để còn kịp hẹn đi chơi với bạn bè, thành ra vừa thay quần áo xong là ra ngồi trước gương chà chà mặt thật nhanh.

Má bảy Phùng Há ở đâu từ từ đứng sau lưng tôi và nhắc luôn: "Con ơi, con phải cưng cái mặt con đi. Con còn phải dùng cái mặt đó lâu lắm, đừng chà xát lên xuống mạnh như thế nó giãn ra, xệ xuống thì xấu lắm. Con thương cái nghề này thì phải thương cái thân con, phải giữ cái thân con cho tốt".

Má bảy Phùng Há nói xong, tôi thấm thía đến tận bây giờ và vẫn nhớ mãi lời dạy đó của má. Có những chuyện tôi không ngờ lại được dạy như thế.

Tôi thấy mình thực sự may mắn được dạy làm người trong khi học nghề".

NSND Phùng Há (tên khai sinh Trương Phụng Hảo, sinh năm 1911 tại Mỹ Tho, mất ngày 5/7/2009 tại TP.HCM) được giới mộ điệu kính trọng gọi là "Tổ nghề sống" của cải lương Nam Bộ.

Bước vào nghề từ năm 13 tuổi (1924) trong gánh Nam Đồng Ban, bà nhanh chóng khẳng định tài năng ca diễn xuất sắc qua nhiều vở tuồng kinh điển và trở thành đào chánh danh tiếng bậc nhất.

Bà là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (đợt đầu năm 1984). Không chỉ tỏa sáng trên sàn diễn, "cô Bảy" Phùng Há còn là người thầy tận tâm dìu dắt nhiều thế hệ tên tuổi lớn như Thanh Nga, NSND Bạch Tuyết, NSƯT Diệu Hiền hay NSƯT Kim Tử Long. Bà đặc biệt được nhắc nhớ bởi sự chuẩn mực về nghề nghiệp, lối sống thanh bạch và tấm lòng nặng nghĩa với đồng nghiệp neo đơn.

Cuộc đời bà gắn liền với những biến cố riêng tư, nhưng luôn giữ trọn cốt cách của một đại thụ sân khấu. Những năm cuối đời, bà sống an tĩnh nơi cửa Phật và an nghỉ tại chùa Nghệ sĩ ở TP.HCM. Di sản nghệ thuật và đạo đức làm nghề của bà mãi là ngọn đèn soi sáng cho hậu bối cải lương.