Nữ NSND là Phó chủ tịch: "Tôi lấy tay che nhưng đạn vẫn sượt qua tay ghim vào ngực"

Vừa qua, tại chương trình Vietnam Interviews, NSND – Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TP.HCM Trịnh Kim Chi đã chia sẻ về quãng thời gian làm nghề người mẫu của mình sau khi được Á hậu.

Trịnh Kim Chi và Trung Dũng

Cô nói: "Hồi ấy, tôi chuyên chụp hình lịch đồ tắm. Có những ngày, tôi ở ngoài bãi biển từ sáng đến chiều, thay cả trăm bộ đồ tắm để chụp ảnh, chụp mấy ngày liên tục như thế. Mỗi lần tôi đi chụp là nguyên một ekip của nhiếp ảnh gia.

Mấy cô người mẫu đi cùng nhau rồi thay phiên nhau chụp, cô này chụp xong thì vào nghỉ để cô kia ra chụp, chứ không phải một mình. Vì chụp ngoài nắng nhiều như thế nên da ai cũng ngăm đen. Thời đó là làn da bánh mật chứ không phải da trắng Bạch Tuyết như bây giờ".

Tiếp đó, Trịnh Kim Chi chia sẻ kỷ niệm đóng phim với diễn viên Trung Dũng: "Tôi đóng chung phim lần đầu với Trung Dũng là năm 1997. Chúng tôi phải ra ngoài Nha Trang đóng phim, cứ sáng sáng là đi uống cà phê với nhau.

Trời ơi, tôi mê cà phê ngoài Nha Trang lắm, lại đúng cái quán đó, không biết giờ còn không. Thời đó tôi đi phim ở Nha Trang khá rảnh vì cứ tới vai mình thì mới phải vào tập trung còn lại là lang thang đi cà phê.

Tôi vẫn nhớ kỷ niệm khi đóng phim đó, tới giờ tôi vẫn còn nguyên vết sẹo ở ngay cánh tay. Tôi vào vai một cô gián điệp giả vờ cặp với một anh người nước ngoài. Trong lúc cả hai đi tắm biển với nhau thì anh này phát hiện tôi là gián điệp nên rút súng ra bắn.

Trong phim là bắn đạn giả nhưng vẫn gây sát thương được. Đạo diễn đã dặn anh nước ngoài đó là lúc bắn thì chĩa cái súng sang một bên vì khoảng cách quá gần. Máy quay thì đặt tít trên cao. Anh nước ngoài đó chưa có kinh nghiệm diễn xuất nên bắn kiểu gì mà sượt vào ngực tôi luôn, trúng chỗ tim.

Tôi lấy tay che lại chỗ bắn đó nhưng đạn vẫn sượt qua tay rồi ghim vào phía trong ngực. Lúc đó máu thật máu giả lẫn lộn.

Tôi nằm xuống la lên: "Em bị bắn thật rồi". Mọi người không biết, cứ tưởng tôi đang diễn. Mãi lúc sau mọi người mới thấy máu chảy từ cánh tay tôi rồi chảy cả trong ngực mới đưa tôi đi bệnh viện". Và nhờ cấp cứu kịp thời nên sức khỏe của nữ nghệ sĩ cũng sớm hồi phục.